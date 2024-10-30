Невероятные перевоплощения: 5 звезд, которые изменились до неузнаваемости ради роли

Шарлиз Терон

Шарлиз Терон, известная голливудская красавица, не боится радикальных перевоплощений для своих ролей. Она уже жертвовала своим обликом, сбрив золотистые локоны для боевика "Безумный Макс: Дорога гнева". Однако в фильме "Монстр" Терон воплотила на экране образ разъяренной проститутки-убийцы Эйлин Уорнс, что потребовало еще больше изменений.

Актрисе пришлось набрать около 14 кг, пройти специальные процедуры для волос, носить зубные протезы, частично брить и обесцвечивать брови, а также добавлять временные татуировки на лицо. Полностью неузнаваемая в новой роли, Терон блестяще исполнила образ, за что получила "Золотой глобус", премию Гильдии киноактеров США и свой первый "Оскар".

Шарлиз Терон (коллаж РБК-Украина)

Кристиан Бэйл

Голливудский актер Кристиан Бэйл стал известен своими поразительными и часто экстремальными физическими трансформациями. В фильмах "Боец" (2010), "Афера по-американски" (2013) и "Понижение" (2015) он не раз демонстрировал свою способность кардинально изменять внешний вид. Однако самым радикальным стало его похудение на 29 кг ради роли Тревора Резника, бессонного и глубоко депрессивного героя фильма "Машинист".

Бейл снизил свой рацион до одной банки тунца в день и подавлял голод с помощью курения, достигнув уровня истощения, вызвавшего беспокойство врачей. Он похудел даже на 9 кг больше, чем требовалось.

Но еще удивительнее стало его превращение после "Машиниста": менее чем через 4 месяца Бэйл набрал около 40 кг мышечной массы, подготовившись к роли в фильме "Бэтмен: Начало", где появился в отличной физической форме.

Кристиан Бэйл (коллаж РБК-Украина)

Джаред Лето

Самым экстремальным изменением для Лето стала роль Марка Дэвида Чепмена, фаната и убийцы Джона Леннона, в фильме «Глава 27». Чтобы максимально соответствовать образу психически нестабильного персонажа, Лето набрал около 35 кг лишнего веса.

Такое преображение стало настоящим вызовом: из-за потребления калорийной пищи с низкой питательностью у него появились подагра и повысился уровень холестерина. Однако "Глава 27" заслуживает внимания хотя бы за невероятное перевоплощение Джареда Лето.

Джаред Лето (коллаж РБК-Украина)

Энн Хетевей

Те, кто следит за творчеством Энн Гетевей, знают, что оно обычно избегает кардинальных перевоплощений. Но настоящий вызов на актерском пути Гетевей взяла на себя в мюзикле "Отверженные", где сыграла роль обедневшей Фантины. Актриса самостоятельно решила похудеть на 11 кг, причем последние 7 кг она сбросила всего за две недели до съемок, чтобы создать убедительный образ.

Эти изменения не были требованием режиссера - Гетевей стремилась как можно более реалистично отразить внешность героини из трущоб. В одной из самых эмоциональных сцен она действительно сбривает волосы, без применения никаких уловок.

Эта жесткая диета дала о себе знать, едва не отразившись на здоровье актрисы. Однако ее преданность роли и невероятная реалистичность исполнения обеспечили ей BAFTA, Золотой глобус, премию Гильдии киноактеров и Оскар.

Энн Гетевей (коллаж РБК-Украина)

Для главной роли в блокбастере "Левша" Джейку Джилленголу было необходимо набрать 13 кг мышц, чтобы превратиться в чемпиона мира Билли Хоупа, находящегося на пике боксерской карьеры. Сложность заключалась в том, что после съемок в фильме "Стрингер" вес актера составлял всего 67 кг.

Его новый герой, боец средней тяжести, готовится к важнейшему поединку. Не имея значительной мускулатуры, Джилленгол посвятил восемь месяцев интенсивной тренировке, включавшей пробежки, прыжки на скакалке, кросс-тренировку и овладение боксом.