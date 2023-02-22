Невероятные фото заснеженных Карпат после 5 дней шторма: дух захватывает!

В Карпатах утих шторм, который продолжался около 5 дней. Сейчас погода значительно улучшилась, хотя по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, в горах сейчас ограничена видимость и есть мороз.

Горные спасатели опубликовали фотографии заснеженных Карпат, от которых просто дух захватывает. Фото разместил в Facebook Василь Фицак.

Украинцы пришли в восторг от фотографий и поделились впечатлениями в комментариях.

"После пяти суток шторма небеса отворились и подарили прекрасный день", - добавил он.

На горе Поп Иван сейчас есть мороз и облачно, а еще снег в сочетании с сильным ветром создал там невероятные и фантастические фигуры.

Кстати, ранее мы писали о том, что создан невероятный проект микродомиков в Карпатах для переселенцев.

А еще рассказывали о том, что синоптики обещают раннюю и теплую весну в этом году.