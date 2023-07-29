Невероятная вкуснятина. Популярный кулинар поделился простым рецептом куриной лазаньи

Лазанья - традиционное итальянское блюдо из мясного фарша, специальных листов пасты и соуса бешамель. Многие боятся готовить эту вкуснятину, чтобы не испортить продукты и настроение. Однако на самом деле рецепт очень простой, который повторить сможет каждый.
Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.
Для приготовления куриной лазаньи, вам понадобятся:
Для соуса:
Сначала нарежьте чеснок, лук сладкий перец и куриное филе. Налейте в сковороду растительное масло, добавьте нарезанные овощи и обжаривайте пять минут, перемешивая.
После этого добавьте в сковороду куриное филе, пюре из помидоров, соль, перец, паприку и орегано. Также добавьте лавровые листья и тушите на малом огне около 12-15 минут.
Для приготовления соуса сначала нагрейте кастрюлю на плите, затем растопите в ней масло. Добавьте муку и тщательно вымешайте венчиком. Налейте молоко, добавьте соль, перец и мускат, постоянно помешивайте до легкого загустения соуса.
Теперь сложите лазанью - на дно противня выложите мясной слой, далее слой соуса и листья для лазаньи сверху. Сверху присыпьте тертый сыр и накройте фольгой.
Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. После этого снимите фольгу и готовьте еще 12-15 минут. Готово!
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