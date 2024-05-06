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Неужели будет примирение? Зачем принц Гарри планирует встречу с королем Чарльзом III

Принц Гарри с королем Чарльзом III (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Принц Гарри имеет очень сложные отношения с членами королевской семьи, и его отец король Чарльз - не исключение. Но на этой неделе он планирует встречу с монархом.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.

Зачем принц Гарри хочет встретиться с отцом Чарльзом III

По информации из королевских источников герцог Сассекский очень хочет увидеть своего отца во время важной поездки на "Игры Непокоренных" в Лондон и планирует поддерживать регулярный контакт с ним после того, как у него диагностировали рак. Но пока это не очень хорошо удается.

Принц будет присутствовать на церемонии в соборе Святого Павла, посвященной 10-й годовщине "Игорь Непокоренных", всего в двух милях от того места, где его отец посетит другое мероприятие в Лондоне в то же время в эту среду.

После того, как король недавно объявил, что возобновляет исполнение своих государственных обязанностей, он намерен посетить первую в этом году садовую вечеринку в Букингемском дворце, которая состоится 8 мая.

Ожидается, что вечеринка в саду и церемония "Игорь Непокоренных" завершатся около 18 часов, что позволит встретиться сыну с отцом лично после короткой встречи в феврале.

Герцог Сассекский планирует встретиться с отцом королем Чарльзом III (фото: Getty images)

"Очевидно, что он очень хочет увидеть своего отца, пока тот продолжает поправляться, и большинство людей ожидают еще одного воссоединения", - говорит королевский источник.

Источник добавил, что Гарри особенно волновался за своего отца и надеется, что он поправитсяу, чтобы они могли чаще видеть друг друга.

Также существует мнение, что король Чарльз III хочет увидеть своего сына и восстановить с ним нормальные отношения.

Стоит напомнить, что после того, как королю поставили диагноз рак, Гарри приехал к нему ни несколько минут, чтобы убедиться, что его отец находится в удовлетворительном состоянии, тогда они успели пообщаться около получаса. После этого герцог отправился в США.

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Чарльз IIIПринц ГарриКоролевская семья