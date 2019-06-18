Непоправна втрата: померла молода українська поетеса

Померла відома українська поетеса і перекладачка (pixabay.com)

Вона була автором багатьох наукових праць і підручників з філології

17 червня померла відома українська поетеса, перекладачка, автор багатьох наукових праць, науковий і громадський діяч Ярослава Шекера. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Олександр Хоменко, її чоловік.

За словами Хоменко, у Ярослави Шекери 13 червня стався крововилив у мозок. Її госпіталізували і три дні жінка пробула в комі, а 17 червня у неї сталася зупинка серця. Ярославі Шекері було всього 37 років.

Скріншот поста (facebook.com/oleksandr.khomenko)

Вона народилася 14 травня 1982 року в Києві, у родині вчених Василя Михайловича Шекери та Марфи Карпівни Шекери. Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Китайська мова та література". У 2007 році вона захистила кандидатську дисертацію, а в 2010 році стала доцентом.

Ярослава Шекера – автор багатьох наукових статей на тему китайської мови і літератури, в тому числі і на тему поезії середніх віків, адекватності перекладу та інтерпретації класичних текстів. Вона викладала історію китайської літератури, лингвокультурологічну інтерпретацію текстів, методологію художнього перекладу, основи етимологічного аналізу.

Ярослава Шекера (facebook.com/oleksandr.khomenko)

Поезією Ярослава Шекера захопилася в 12 років. З 2001 року вона стала членом Національної спілки письменників України.

Також захоплювалася вишивкою і її роботи демонструвалися як на великих виставках в Україні, так і за кордоном.

Створила кілька навчальних програм і кілька навчальних посібників з китайської літератури. Випустила дві збірки поезії. Володарка кількох премій з літератури.

Скріншот поста (facebook.com/oleksandr.khomenko)

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