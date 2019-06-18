Невосполнимая утрата: умерла молодая украинская поэтесса

Умерла известная украинская поэтесса и переводчица (pixabay.com)

Она была автором многим научных трудов и учебников по филологии

17 июня умерла известная украинская поэтесса, переводчица, автор многих научных трудов, научный и общественный деятель Ярослава Шекера. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Александр Хоменко, ее супруг.

По словам Хоменко, у Ярославы Шекеры 13 июня произошло кровоизлияние в мозг. Ее госпитализировали и три дня женщина пробыла в коме, а 17 июня у нее произошла остановка сердца. Ярославе Шекере было всего 37 лет.

Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.khomenko)

Она родилась 14 мая 1982 года в Киеве, в семье ученых Василия Михайловича Шекеры и Марфы Карповны Шекеры. Закончила Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Китайский язык и литература". В 2007 году она защитила кандидатскую диссертацию, а в 2010 году стала доцентом.

Ярослава Шекера – автор многих научных статей на тему китайского языка и литературы, в том числе и по поэзии средних веков, адекватности переводов и интерпретации классических текстов. Она преподавала историю китайской литературы, лингвокультурологическую интерпретацию текстов, методологию художественного перевода, основы этимологического анализа.

Ярослава Шекера (facebook.com/oleksandr.khomenko)

Поэзией Ярослава Шекера увлеклась в 12 лет. С 2001 года – она стала членом Национального союза писателей Украины.

Также увлекалась вышивкой и ее работы демонстрировались как на крупных выставках в Украине, так и за рубежом.

Создала несколько учебных программ и несколько учебных пособий по китайской литературе. Выпустила два сборника поэзии. Обладательница нескольких премий по литературе.

Скриншот поста (facebook.com/oleksandr.khomenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что умерла создательница синих джинсов.

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