Неизвестный сонет Шекспира о любви нашли через 400 лет. И он способен разбить сердце
Потерянный сонет Уильяма Шекспира, которого не видел никто за последние 400 лет, случайно обнаружили в Оксфорде во время исследования. Уникальное стихотворение раскрыло тайну тех времен, когда жил Шекспир.
Как именно его нашли и что в этом сонете особенного, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на SciTechDaily.
Доктор Лия Веронезе с факультета английского языка Оксфордского университета обнаружила редкую рукописную копию Сонета 116 Шекспира. Она была спрятана в поэтическом сборнике XVII века, среди бумаг Элиаса Эшмола (1617-1692), известного роялиста и основателя Эшмоловского музея. И это уже вторая известная рукописная копия сонета, которую когда-либо идентифицировали.
Веронезе сделала это открытие во время своего исследования в Бодлианской библиотеке Оксфорда. Сонет был найден в "местлане" - рукописном сборнике литературных произведений различных авторов, распространенной форме обмена поэзией в раннемодерный период. Рукопись также содержит несколько стихотворений, написанных самим Эшмолом.
"Когда я листала рукопись, это стихотворение показалось мне странной версией сонета 116. Когда я посмотрела каталог (составленный еще в 19 веке), стихотворение было описано, не совсем точно, как "о постоянстве в любви", но в нем нет упоминания о Шекспире. Я думаю, что комбинация дополнительной первой строки и еще некоторых нюансов могут объяснить отсутствие как имени Шекспира, так и самого произведения в описании каталога. И именно поэтому стихотворение оставалось незамеченным как копия сонета 116 все эти годы", - рассказала доктор Веронезе.
Выяснился и еще один интересный факт - сонет был адаптирован. Он относится к политически окрашенным произведениям, как, например, запрещенные рождественские колядки и сатирические стихи о бурных событиях начала 1640-х годов.
Сонет адаптирован как песня, положен на музыку композитором Генри Лоусом. Эта копия содержит только текст, но саму музыку можно найти в книге песен в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Песня включает семь дополнительных строк и изменения оригинального начального и последнего куплета Шекспира.
Было:
Не пускайте меня к браку истинных умов
Признай препятствия; любовь не является любовью
Что меняется, когда находит изменение.
После:
Ослепленность и заблуждение завладело всеми теми умами.
Кто под фальшивыми именами называет это любовью.
Которая меняется, когда находит изменение.Рукопись затерянного сонета Шекспира (фото: Оксфордский университет)
По словам ученого, практическая причина добавленных строк может заключаться в том, чтобы создать больше стихов для пения. Однако в контексте Гражданской войны в Англии дополнительные строки также можно трактовать как призыв к религиозной и политической деятельности.
И хотя дополнительные строки неоднозначны по смыслу, они выглядят более политически, когда их читают в сборнике роялиста в окружении поэзии роялистов. Добавленные строки потенциально превращают сонет из размышлений о романтической любви в мощное политическое заявление.
Стоит отметить, что во времена республиканского режима публичное исполнение песен было запрещено. Многие музыканты, такие как Генри Лоуз, выжили благодаря тайным частным выступлениям дома. И это показывает нам, как Шекспира читали во время гражданской войны и то, как его тексты политически менялись в соответствии с проблемами дня.
Сонет 116 Уильяма Шекспира (старая версия)
Не буду я чинить препятствия
Единению двух сердец. Это не любовь,
Что расцветает в зависимости от случая
И в отдалении угасает вновь.
Любовь - это маяк, возведенный над бурей,
Что кораблям шлёт лучи надежды,
Это - звезда путеводная, которую моряк
Благословляет в навесной стихии.
Любовь - не шут в руках времени,
Что ткнет серпом своим розы свежие -
И щек, и уст девственную красоту.
Тот серп любви настоящей не режет.
Как это ложь - я стихов не писал,
И еще никто на свете не любил.
(перевод Дмитрия Паламарчука)