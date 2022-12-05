Легендарный "Щедрик" прозвучал в стенах Карнеги-Холл: смотрите невероятное видео

4 декабря в Нью-Йорке в стенах легендарного Карнеги-холла прозвучал украинский "Щедрик". В этом самом месте первый раз 100 лет назад люди услышали гениальное творение композитора Леонтовича. Колядка во всем мире стала символом Рождества.

"Щедрик" в Нью-Йорке

Перед выступлением хора к аудитории обратились президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена, чтобы подчеркнуть важность "Щедрика" для украинской культуры.

"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным Вооруженных Сил Украины", - сообщил Кулеба.

На концерте по случаю столетия "Щедрика" выступили Украинский детский хор "Щедрик" из Киева, украинский хор "Думка" из Нью-Йорка и хор "Тринити Уол-Стрит".

Также во время концерта композитор Тревор Вестон представил новую композицию на произведение Сергея Жадана, написанное специально для этого концерта.

Кстати, часть денег, собранных во время концерта, направят на восстановление Украины в рамках United24.

Откуда взялся "Щедрик"

Напомним, что благодаря уникальному ритму украинская народная песня была переведена на английский язык, после чего стала рождественской песней для всего мира, известная под названием "Carol of the Bells".

Кроме того, "Щедрик" стал саундтреком к таким известным фильмам и сериалам, как " Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", "Легенды завтрашнего дня", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Один дома" (2 первые части), "Крепкий орешек 2", "Гоголь. Вий" и многие другие.