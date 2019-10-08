ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Знижує смертність без ліків: Супрун поділилася секретом здорового довголіття

STYLERПерсони    08.10.2019 - 08:57
Знижує смертність без ліків: Супрун поділилася секретом здорового довголіття
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, як позитивне мислення може допомогти людині досягти успіхів

Уляна Супрун розповіла, як позитивне мислення і оптимістичний настрій можуть позитивно вплинути на здоров'я людини і навіть скоротити смертність. Про це екс-чиновниця розповіла на своїй Facebook-сторінці.

За словами експерта, у світі проводилися десятки досліджень, в яких взяли участь понад 200 тисяч осіб. Вчені виявили залежність між оптимізмом і низьким рівнем серцево-судинних хвороб та багатьох інших поширених причин смертності. Дослідники дійшли до висновку, що позитивне мислення знижує смертність на 14% відсотків.

Люди з оптимістичним настроєм часто відрізняються кращим загальним станом здоров'я. Крім того, оптимізм допомагає відновлюватися після операцій і важких травм.

Оптимісти простіше долають труднощі і досягають великих вершин у навчанні, спорті, роботі, політиці.

Знижує смертність без ліків: Супрун поділилася секретом здорового довголіття

Супрун розповіла, що оптимізм знижує смертність (фото: facebook.com/ulanasuprun)

У чому сила оптимізму

Оптимісти, як правило, менше схильні до шкідливих звичок - більше займаються спортом, рідше курять і частіше живуть в парах, ніж песимісти.

Крім цього, позитивне мислення часто пов'язують з низьким рівнем гормону стресу - кортизолом. Також вчені знайшли зв'язок між оптимізмом і низькою схильністю до тромбоутворення. А у жінок життєрадісність також може бути пов'язана з низьким ризиком двох маркерів запалення (С-реактивним білком і інтерлейкіном-6), за якими можна передбачити ризики серцевого нападу або інфаркту.

Як стати оптимістом:

  • Думайте позитивно про себе і людей.
  • Не порівнюйте себе з іншими, оскільки кожна людина унікальна по-своєму, і ми не на змаганнях.
  • Шукайте позитив у кожній ситуації, навіть найскладнішій.
  • Стикаючись з викликами, важливо концентруватися на позитивний результат, ніж на ризик ураження.
  • Працюйте над собою фізично та інтелектуально.
  • Ведіть здоровий спосіб життя і живіть повноцінно.
Супрун розповіла про зустріч з Зеленським, свою книгу і чим зараз займається Намагаються лікувати кремами: Супрун розповіла про боротьбу з варикозним розширенням вен
Новини України Уляна Супрун
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся