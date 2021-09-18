Неймовірні факти про літаки: інтим, переведення в інший клас і навіщо затемнюють салон
Польоти в літаках - це частина подорожі й найчастіше українці користуються повітряним транспортом для поїздки у відпустку. На борту літака існують свої правила і багато з них нам незрозумілі.
Але у всіх цих правил є прості пояснення. Що ви хотіли знати про літаки, але ніколи не питали – читайте нижче.
Чому потрібно відключати мобільні телефони
Телефон може створювати перешкоди для повітряного обладнання при зльоті та посадці літака. Тому, якщо вас просять його відключити – зробіть це. У процесі польоту ви можете спокійно насолоджуватися музикою або фільмами.
Переведення в інший клас
Екіпаж літака може на свій розсуд перевести пасажира в клас вище або нижче. Чітких інструкцій у більшості авіакомпаній немає і це можуть зробити з різних причин.
Інтим
Немає ніяких особливих заборон на інтимні заняття зі стюардесою на борту. Дівчата можуть спілкуватися з пасажирами та навіть вступати з ними у зв'язок, якщо це не заважає їх прямому виконанню обов'язків.
Туалет
Усамітнитися в туалеті літака можна, але варто пам'ятати важливу річ. для безпеки двері в туалет на борту літака можна відкрити не тільки зсередини, але і зовні.
Інспекція
Коли вас на борту літака зустрічає стюардеси, вони не стільки хочуть вас привітати, скільки провести оцінку кожного пасажира. Вони відразу намагаються виявити тих пасажирів, які в процесі польоту можуть доставити неприємності.
Міф про коліна
Вважається, що голову між колін пасажири фіксують при катастрофі, щоб смерть була швидкою. Але це не так - в такій позі шанси на виживання набагато вище, оскільки ця поза захищає внутрішні органи.
Багаж
Валізи та інший багаж не можуть стати причиною перевантаження літака, бо в авіакомпанії чітко знають норму і розподіляють багаж рівномірно по вантажному відсіку. Для плавності польоту використовують звичайні мішки з піском.
Екіпаж
Це не обслуговчий персонал, а спеціально навчені співробітники, які можуть відреагувати на будь-яку екстремальну ситуацію і при складних ситуаціях посадити літак в найближчому аеропорту.
Вода
Пити воду з крана на борту літака – дуже погана ідея, не варто цього робити. Також варто бути акуратніше з чаєм і кавою. Якщо вас мучить спрага - попросіть у стюардеси пляшку мінеральної води.
Чистота салону
Деякі літаки здійснюють кілька рейсів в день і між ними не встигають провести ретельне очищення салону або дезінфекцію. Запасіться вологими серветками та антисептиками.
Їжа та отруєння
Екіпаж літака ніколи не є те, що приготовлено для пасажирів. Для них є окремий раціон харчування. Це робиться, щоб уникнути отруєння, так, як тільки пілот зможе посадити літак.
Алкоголь
Вживати алкоголь на борту літака насправді можна. Але це може призвести до інших неприємностей, в тому числі й з самопочуттям або законом.
Затемнення
У літаках часто приглушують світло в салоні, особливо перед посадкою. Це робиться для того, щоб при складнощах під час посадки та різкому відключенні світла, пасажири могли швидше адаптуватися в темряві.
Паріння
Літаки влаштовані так, що навіть при виході з ладу відразу двох двигунів, він здатний парити в повітрі близько 2 кілометрів на кожні 300 метрів висоти. А пілоти навчені садити такий літак.
Кисневі маски
Запасу кисню в масках зазвичай вистачає на 15 хвилин. Цього часу достатньо пілоту, щоб впоратися з будь-якою ситуацією і вберегти пасажирів від небезпеки.
Кращі місця в літаку
Згідно зі статистикою, найкращі місця в літаку - місця в останній третині салону. Саме там у пасажирів найбільше шансів вижити при аварії.
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