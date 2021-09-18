Неймовірні факти про літаки: інтим, переведення в інший клас і навіщо затемнюють салон

Польоти в літаках - це частина подорожі й найчастіше українці користуються повітряним транспортом для поїздки у відпустку. На борту літака існують свої правила і багато з них нам незрозумілі.

Але у всіх цих правил є прості пояснення. Що ви хотіли знати про літаки, але ніколи не питали – читайте нижче.

Чому потрібно відключати мобільні телефони

Телефон може створювати перешкоди для повітряного обладнання при зльоті та посадці літака. Тому, якщо вас просять його відключити – зробіть це. У процесі польоту ви можете спокійно насолоджуватися музикою або фільмами.

Переведення в інший клас

Екіпаж літака може на свій розсуд перевести пасажира в клас вище або нижче. Чітких інструкцій у більшості авіакомпаній немає і це можуть зробити з різних причин.

Інтим

Немає ніяких особливих заборон на інтимні заняття зі стюардесою на борту. Дівчата можуть спілкуватися з пасажирами та навіть вступати з ними у зв'язок, якщо це не заважає їх прямому виконанню обов'язків.

Туалет

Усамітнитися в туалеті літака можна, але варто пам'ятати важливу річ. для безпеки двері в туалет на борту літака можна відкрити не тільки зсередини, але і зовні.

Інспекція

Коли вас на борту літака зустрічає стюардеси, вони не стільки хочуть вас привітати, скільки провести оцінку кожного пасажира. Вони відразу намагаються виявити тих пасажирів, які в процесі польоту можуть доставити неприємності.

Міф про коліна

Вважається, що голову між колін пасажири фіксують при катастрофі, щоб смерть була швидкою. Але це не так - в такій позі шанси на виживання набагато вище, оскільки ця поза захищає внутрішні органи.

Багаж

Валізи та інший багаж не можуть стати причиною перевантаження літака, бо в авіакомпанії чітко знають норму і розподіляють багаж рівномірно по вантажному відсіку. Для плавності польоту використовують звичайні мішки з піском.

Екіпаж

Це не обслуговчий персонал, а спеціально навчені співробітники, які можуть відреагувати на будь-яку екстремальну ситуацію і при складних ситуаціях посадити літак в найближчому аеропорту.

Вода

Пити воду з крана на борту літака – дуже погана ідея, не варто цього робити. Також варто бути акуратніше з чаєм і кавою. Якщо вас мучить спрага - попросіть у стюардеси пляшку мінеральної води.

Чистота салону

Деякі літаки здійснюють кілька рейсів в день і між ними не встигають провести ретельне очищення салону або дезінфекцію. Запасіться вологими серветками та антисептиками.

Їжа та отруєння

Екіпаж літака ніколи не є те, що приготовлено для пасажирів. Для них є окремий раціон харчування. Це робиться, щоб уникнути отруєння, так, як тільки пілот зможе посадити літак.

Алкоголь

Вживати алкоголь на борту літака насправді можна. Але це може призвести до інших неприємностей, в тому числі й з самопочуттям або законом.

Затемнення

У літаках часто приглушують світло в салоні, особливо перед посадкою. Це робиться для того, щоб при складнощах під час посадки та різкому відключенні світла, пасажири могли швидше адаптуватися в темряві.

Паріння

Літаки влаштовані так, що навіть при виході з ладу відразу двох двигунів, він здатний парити в повітрі близько 2 кілометрів на кожні 300 метрів висоти. А пілоти навчені садити такий літак.

Кисневі маски

Запасу кисню в масках зазвичай вистачає на 15 хвилин. Цього часу достатньо пілоту, щоб впоратися з будь-якою ситуацією і вберегти пасажирів від небезпеки.

Кращі місця в літаку

Згідно зі статистикою, найкращі місця в літаку - місця в останній третині салону. Саме там у пасажирів найбільше шансів вижити при аварії.