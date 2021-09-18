Невероятные факты о самолетах: интим, перевод в другой класс и зачем затемняют салон

Полеты в самолетах – это часть путешествия и чаще всего украинцы пользуются воздушным транспортом для поездки в отпуск. На борту самолета существуют свои правила и многие из них нам непонятны.

Но у всех этих правил есть простые объяснения. Что вы хотели знать о самолетах, но никогда не спрашивали – читайте ниже.

Почему нужно отключать мобильные телефоны

Телефон может создавать помехи для воздушного оборудования при взлете и посадке самолета. Поэтому, если вас просят его отключить – сделайте это. В процессе полета вы можете спокойно наслаждаться музыкой или фильмами.

Перевод в другой класс

Экипаж самолета может на свое усмотрение перевести пассажира в класс выше или ниже. Четких инструкций у большинства авиакомпаний нет и это могут сделать по разным причинам.

Интим

Нет никаких особых запретов на интимные занятия со стюардессой на борту. Девушки могут общаться с пассажирами и даже вступать с ними в связь, если это не мешает их прямому выполнению обязанностей.

Туалет

Уединиться в туалете самолета можно, но стоит помнить важную вещь. целях безопасности дверь в туалет на борту самолета можно открыть не только изнутри, но и снаружи.

Инспекция

Когда вас на борту самолета встречает стюардессы, они не столько хотят вас поприветствовать, сколько провести оценку каждого пассажира. Они сразу пытаются обнаружить тех пассажиров, которые в процессе полета могут доставить неприятности.

Миф о коленях

Считается, что голову между колен пассажиры фиксируют при крушении, чтобы смерть была быстрой. Но это не так – в такой позе шансы на выживание намного выше, так как эта поза защищает внутренние органы.

Багаж

Чемоданы и другой багаж не могут стать причиной перегрузки самолета, так как в авиакомпании четко знают норму и распределяют багаж равномерно по грузовому отсеку. Для плавности полета используют обычные мешки с песком.

Экипаж

Это не обслуживающий персонал, а специально обученные сотрудники, которые могут отреагировать на любую экстремальную ситуацию и при сложных ситуациях посадить самолет в ближайшем аэропорту.

Вода

Пить воду из крана на борту самолета – очень плохая идея, не стоит этого делать. Также стоит быть аккуратнее с чаем и кофе. Если вас мучает жажда – попросите у стюардессы бутылку минеральной воды.

Чистота салона

Некоторые самолеты совершают несколько рейсов в день и между ними не успевают провести тщательную очистку салона или дезинфекцию. Запаситесь влажными салфетками и антисептиками.

Еда и отравление

Экипаж самолета никогда не есть то, что приготовлено для пассажиров. Для них есть отдельный рацион питания. Это делается во избежание отравления, так, как только пилот сможет посадить самолет.

Алкоголь

Употреблять алкоголь на борту самолету на самом деле можно. Но это может повлечь за собой другие неприятности, в том числе и с самочувствием или законом.

Затемнение

В самолетах часто приглушают свет в салоне, особенно перед посадкой. Это делается для того, чтобы при сложностях во время посадки и резком отключении света, пассажиры могли быстрее адаптироваться в темноте.

Парение

Самолеты устроены так, что даже при выходе из строя сразу двух двигателей, он способен парить в воздухе около 2 километров на каждые 300 метров высоты. А пилоты обучены сажать парящий самолет.

Кислородные маски

Запаса кислорода в масках обычно хватает на 15 минут. Этого времени достаточно пилоту, чтобы справиться с любой ситуацией и уберечь пассажиров от опасности.

Лучшие места в самолете

Согласно статистике, самые лучшие места в самолете – места в последней трети салона. Именно там у пассажиров больше всего шансов выжить при крушении.