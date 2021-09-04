З цих причин вас можуть не пустити в літак: що потрібно знати

Відпустка може перетворитися на кошмар, якщо у вас куплені квитки, заброньований готель, але в літак ви так і не потрапили. Реєстрація на рейс зазвичай буває напружена і потрібно пам'ятати найголовніші правила.

З яких причин вас можуть не пустити на борт літака, розповіли на порталі Traveling.

1. Відсутність необхідних документів

Сама банальна і безглузда помилка мандрівників – пакет з документами, необхідна довідка або паспорт залишилися вдома або в машині. Перш ніж відправлятися в аеропорт, перевірте ваш пакет з документами. Краще кілька разів перевірити наявність паспорта, необхідні довідки, дозволу на виїзд, ніж почути біля стійки реєстрації: "Вибачте, ми не можемо вас пустити на борт".

2. Запізнення на реєстрацію

Ця причина також дуже популярна, особливо у мандрівників, які не вміють правильно розрахувати час. Якщо ви не потрапили на реєстрацію вчасно зі своєї вини – це гарантована відмова. Пам'ятайте про те, що реєстрація на рейс закінчується за 40 хвилин до відправлення, тому заздалегідь продумайте свій шлях до аеропорту і відкладіть всі важливі справи. Уточніть в авіакомпанії, коли закінчується реєстрація на рейс, оскільки в деяких випадках ви повинні на неї потрапити не менше, ніж за 60 хвилин до вильоту.

3. Вимоги для перетину кордону

Якщо ви самостійно спланували подорож, то заздалегідь дізнайтеся правила перетину кордону. Це питання стало особливо актуальним в останні півтора року через пандемію коронавірусу. Вам може знадобитися сертифікат вакцинації, тест на COVID-19, додаткові довідки.

Крім того, при подорожах з дітьми, потрібні паспорти для них, дозволи на виїзд. Але і це не все. Певні країни вимагають документи, які підтверджують у вас бронь на житло, зворотний квиток або квитки для переїзду в іншу країну.

Наприклад, при перельоті з Малайзії в Сінгапур, працівники авіакомпанії зажадають в іноземців надати квиток з Сінгапуру в іншу країну. Без нього вилетіти з Малайзії неможливо. Перевірте сайт вашої авіакомпанії та дізнайтеся всі правила в'їзду/транзиту в країну призначення.

4. Відсутність транзитної візи

Ще одна неприємність, якщо у вас запланована поїздка з пересадками – вас можуть розгорнути через відсутність транзитної візи. Вона потрібна не завжди, але варто уточнити це питання заздалегідь, якщо вам належить авіапереліт з однією або декількома пересадками.

5. Здоров'я

Відмовити в посадці на борт літака можуть через стан здоров'я. Основні причини: інвалідність, надмірна вага або вірусна інфекція.

Інвалідність. Дійсно, є обмеження на перевезення людей в інвалідних кріслах. За правилами авіакомпанії, тільки один пасажир може зробити такий авіапереліт за один рейс. Авіакомпанія має право відмовити людині з обмеженими можливостями в реєстрації на рейс.

"Перевізник має право відмовити в перевезенні пасажира в кріслі-колясці, хворого на ношах при відсутності на окремих повітряних судах умов, необхідних для перевезення таких пасажирів", - так прописано на сайтах авіакомпаній.

Пасажир заздалегідь повинен уточнити свій статус при бронюванні квитка або зв'язатися з представником авіакомпанії, щоб підтвердити дозвіл. Необхідно також приїхати в аеропорт не до початку реєстрації на рейс, а раніше, щоб пройти незалежне обстеження. Авіакомпанія повинна бути впевнена, що пасажир зможе перенести навантаження під час перельоту.

Надлишкова вага. Пасажири з надмірною вагою повинні купувати квитки на два сусідніх крісла, щоб позбавити себе і сусідів від незручності. Уточніть заздалегідь в авіакомпанії, в яких випадках необхідно діяти за цим правилом.

Вірусна інфекція. Людину з явними ознаками інфекції мають право не пустити на борт літака. Для того, щоб уникнути проблем при посадці, варто взяти у вашого лікаря довідку про те, що захворювання безпечне для оточення і не поширюється повітряно-крапельним шляхом.

6. Вагітність

Жінці на останніх термінах вагітності можуть не пустити на борт літака. Для того, щоб уникнути такої проблеми, може знадобитися довідка від лікаря, де буде вказано точний термін вагітності та запевнення в тому, що переліт не зашкодить ні матері, ні майбутньому малюкові.

7. Галасливі та скандальні діти

В європейських авіакомпаніях є негласне правило - на рейс можуть не зареєструвати сім'ю, де є галасливі та примхливі діти. Це робиться з міркування комфорту інших пасажирів. Це ж правило стосується тих випадків, коли працівники авіакомпанії бачать при реєстрації у дітей паніку, гіперактивність і явні ознаки захворювання.

8. Політичні гасла

Це абсурдне правило, але воно існує. Є авіакомпанії, які у своїх правилах чітко прописують заборони на політичну символіку. В Австралії пасажира не пустили на борт, оскільки на його футболці був принт з політичним гаслом. Як пояснення, співробітники авіакомпанії повідомили чоловікові, що інших пасажирів може турбувати напис на його футболці.

Якщо працівник авіакомпанії виявить у вас заборонені для провезення товари, якщо вас вважатимуть агресивним або неадекватним, або ваш зріст перевершує всі стандартні сантиметри – вам теж можуть відмовити в посадці на борт.

9. Алкогольне сп'яніння

Люди, які нервують перед перельотом, часто намагаються заглушити страх алкоголем. І це призводить до непередбачуваних наслідків. І може стати причиною для відмови в реєстрації на борт. Природно, ніхто не буде перешкоджати вам піднятися на борт, якщо ви випили келих вина і перевіряти на кількість проміле вас не будуть. Однак на борт можуть не пустити пасажира з явними ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння.