"Неважное событие". Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Джоли

В декабре прошлого года после восьмилетней судебной тяжбы бывшие голливудские супруги наконец-то разорвали отношения официально. Актер впервые прокомментировал это событие.

Он признался, что не считает финализацию развода с Джоли чем-то выдающимся.

"Я не думаю, что это было настолько важное событие. Просто что-то, что осуществилось. Юридически", - сказал он.

Питт о разводе с Джоли (фото: Getty Images)

Он не обошел тему постоянного внимания к его личной жизни.

"Моя личная жизнь всегда в новостях. На протяжении 30 лет. Или какая-то ее версия, скажем так", - пояснил актер.

Комментируя свою главную роль в "Формула 1", Брэд подчеркнул, что не выбирал этот фильм для побега от реальности.

Чрезмерное внимание СМИ к своей личной жизни он сравнил с надоедливой мухой, которая жужжит вокруг, пока делаешь то, что любишь.

"Так что это всегда было чем-то вроде надоедливого высасывания времени... Моя жизнь довольно сдержанная. С моими друзьями, с моими любимыми, с моей семьей, с моим знанием того, кто я есть, я чувствую себя достаточно тепло и безопасно, это, знаете, как муха, которая жужжит вокруг", - сказал он.

Брэд Питт о внимании к личной жизни (фото: Getty Images)

Кроме того, актер прокомментировал свои новые отношения с Инес де Рамон. Впервые пара появилась вместе на публике в 2024 году на Гран-при гонках Великобритании. Питт отрицает, что их совместное появление было продуманной пиар-стратегией.

"Это не было рассчитано. Если жить с такими расчетами - это может быть утомительно. Нет, жизнь просто развивается. Отношения развиваются", - пояснил он.

Что известно о разводе Питта и Джоли

Актеры были вместе с 2004 года, а официально поженились через 10. Однако уже в 2016-м объявили о разводе.

Анджелина также обвиняла бывшего в злоупотреблении алкоголем и применении силы в отношении детей.

В течение 8 лет в рамках судебных процессов они вели борьбу за опеку над детьми и общее имущество, в частности за шато Мираваль во Франции.

В декабре 2024 года они наконец окончательно подписали бумаги о разводе.

Известно, что у Брэда непростые отношения с детьми. Многие из них не хотели общаться с отцом на фоне развода.

Актер продолжил свою карьеру и скоро на экраны выходит его новый фильм "Формула 1", где он сыграл гонщика.

Он также с 2022 года состоит в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон.