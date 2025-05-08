Что сказала Энистон Джоли после разрыва с Питтом: об этом разговоре молчали годами

Разрыв Дженнифер Энистон и Брэда Питта в свое время всколыхнул Голливуд, но об одном их разговоре с Анджелиной Джоли долго молчали. Теперь стало известно, что именно сказала Энистон сопернице еще до того, как узнала об их романе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание LADbible.

Развод Дженнифер Энистон и Брэда Питта в 2005 году стал одним из самых громких событий в Голливуде. Супруги, которые поженились в июле 2000-го, объявили о разводе после пяти лет брака.

На тот момент актер уже проводил много времени с Анджелиной Джоли - своей партнершей по фильму "Мистер и миссис Смит". Этот "любовный треугольник" вызвал ажиотаж в СМИ и даже появление футболок с надписями "Team Aniston" и "Team Jolie",

В первом большом интервью после разрыва Энистон призналась, что виделась с Джоли только один раз - еще до того, как стала известной об их близких отношениях с Питтом.

Это произошло на съемочной площадке сериала "Друзья". Тогда Дженнифер подошла, поздоровалась и сказала ей несколько слов.

"Брэд очень рад, что работает с вами. Надеюсь, вы хорошо проведете время", - вспомнила актриса.

Звезда отметила, что верила в крепкий брак с Питтом и считала его настоящим.



Брэд Питт и Дженнифер Энистон на церемонии SAG Awards в 2020-м (фото: instagram.com/sagawards)

На вопрос, можно было доверять словам Питта об отсутствии измены, она ответила, что верила своему мужу.

"Я выбираю верить своему мужу. На данный момент я бы ничему не удивилась, но я бы предпочла поверить ему", - отметила она.

Что касается причины их расставания, Энистон прямо не ответила.

"Я думаю, что все изменилось. Мы оба изменились. Ты делаешь все, что можешь, и я думаю, что мы сделали. Мы сделали все, что могли", - подчеркнула она.