Не було і немає: Варфоломій поставив крапку у конфлікті в ПЦУ

Вселенський Патріарх Варфоломій прокоментував конфлікт між главою ПЦУ митрополитом Епіфанієм та почесним партиархом Філаретом. У розмові з українськими журналістами в Стамбулі від наголосив, що "Патріархат Київський" не існує і ніколи не існував". Про це розповів голова Національного союзу журналістів України Сергій Томіленко на своїй сторінці в Facebook.

Також предстоятель Константинопольської православної церкви звернув увагу, що після надання томосу про автокефалію до відповідальності головного єпископа ПЦУ Епіфанія входить управління історичною церквою і зміцнення єдності українського народу.

"Що стосується Філарета, то його відновили до єпископської гідності як колишнього Митрополита Київського", - заявив Варфоломій.

Фото: Філарет та Епіфаній (twipu.com)

Він зазначив, що Вселенський Патріархат завжди висловив "глибоку стурбованість з приводу релігійної ситуації українського народу".

Ухвалення рішення про надання томосу не було пов'язано з політикою або геополітикою - Варфоломій назвав це пастирською турботою про духовну справедливість.

Вселенський Патріарх Варфоломій (фото: facebook.com/sergiy.tomilenko)

"Десятиліттями, якщо не століттями, Україна не могла насолоджуватися повною свободою від зовнішнього впливу, особливо від Російської держави", - заявив він.

Тому, за словами Варфоломія, Вселенський Патріархат, вірний канонічним традиціям Православної Церкви скористався правом, щоб відновити велич єдності, засновану на вислові святого Павла: "Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець всього".

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

У коментарях до повідомлення користувачі мережі зазначають титанічні зусилля, які Філарет зробив для створення Єдиної української автокефальної православної цекрви.

Якщо "Київський Патріархат" не існує і ніколи не існував, то ким тоді був Філарет з 1992 року?

Московити називали його розкольником і наклали на нього анафему. Вселенський Патріархат відновив його єпископську гідність як колишнього Митрополита Київського. Тобто, повернулися до точки відліку і закріпили Томосом. Низький уклін шановному Філарету за його роботу. Його цілеспрямованість, бажання справедливості, мужність і стійкість розбили ту стіну несприйняття України. Він бажав більшого....і саме ті його героїчні якості, які допомагали йому вистояти, заважають зараз прийняти і подякувати Богові за той хліб, який отримав... Сумно...

Скрін коментарів: facebook.com/sergiy.tomilenko

Нагадаємо, 30 травня предстоятель Православної церкви України Епіфаній підписав указ, яким визнаються недійсними документи і розпорядження УПЦ Київського патріархату, видані після 30 січня 2019 року.

Нещодавно почесний патріарх Філарет заявив, що не буде виконувати три умови Томосу про автокефалію. Також він висловив думку, що зараз йде велика боротьба за знищення Київського патріархату як такого.

Додамо, що за даними соцопитування, майже 50% українців підтверджують свою належність до Православної церкви України.