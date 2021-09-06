"Нема сенсу": Сенцов розповів, коли Крим повернеться в Україну

Олег Сенцов, екс-політв'язень, розповів, за яких умов тимчасово окупований РФ Крим може повернутися до складу України, що вже зараз треба для цього робити, і чи допоможе в цьому проведення Кримської платформи.

За словами Сенцова, враження від проведення саміту в нього лишилися позитивні, і це важливо в питанні повернення Криму, аби ця тема не забувалася.

"Це просто підсвічення, розумієш? Ця тема сповзає, сповзає. Ми цю тему якось намагаємося підняти. Там всі сказали те, що повинні сказати, і нічого нового там не почули. Але важливо про це говорити, розумієш?" - розповідає Сенцов.

Крим повернеться лише після розпаду Росії

Єдиним шляхом повернення Криму, на думку режисера, є розпад Росії, а проста зміна влади, навіть прихід демократичних сил, нічого не дасть.

"Коли запитувати про якісь перемовини, я просто починаю казати - добре, давайте почнемо з головного: ви вважаєте, що при Путіні Крим може повернутися в Україну? Скажуть - ні. Навіщо вести про це перемовини? Нема сенсу", - твердить режисер.

Заміна Путіна іншим лідером в тій самій парадигмі влади, і навіть обрання Навального не вирішать питання повернення Криму.

"Хтось, хто прийде після Путіна, і в тій самій парадигмі влади залишиться, він буде вести перемовини про повернення Криму? Ні, не буде. Добре. Якщо завтра оберуть Навального демократичним шляхом, він буде вести з нами перемовини про повернення Криму? Ні", - додає колишній політв'язень.

Тільки за умови глобальних політичних змін в Росії можна буде говорити про повернення Криму

"Який варіант, коли ми можемо повернути Крим? Ну, коли Росія розпадеться. Правильно! Тільки тоді, коли в Росію прийдуть якісь дуже сильні політичні зміни, злами, які були в 1917 році або в 1991, коли розпалася Російська імперія і Радянський Союз", - вважає Сенцов.