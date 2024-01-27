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Неблагоприятные дни в феврале 2024: когда лучше отложить важные дела

Украина, Суббота 27 января 2024 16:13
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Неблагоприятные дни в феврале 2024: когда лучше отложить важные дела Лунный календарь на февраль 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Луна - это сильное астрономическое тело, которое может влиять на жителей планеты Земля и ее природу. Его влияние также ощущают люди, зависящие от изменений погодных условий.

РБК-Украина (проект Styler) публикует лунный календарь на февраль 2024 года и рассказывает о лучших и худших днях.

Фазы Луны в феврале 2024

Согласно лунному календарю февраль будет следующим:

  • 1-9 февраля - нисходящая Луна
  • 11-23 февраля - Растущая Луна
  • 25-29 февраля - нисходящая Луна

Новая Луна в феврале 2024 года приходится на 10 февраля в 00:59 по Киеву. А полнолуние, то есть полная Луна, - на 24 февраля в 14:30 по Киеву.

Благоприятные и неблагоприятные дни

  • Благоприятные лунные дни - 1, 2, 15, 19, 22, 23, 26.
  • Неблагоприятные лунные дни - 3, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 28.

Остальные дни являются нейтральными: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 29.

Когда жениться, менять работу и путешествовать?

Для свадьбы и венчания в феврале благоприятны дни: 5, 6, 10, 16, 17 и 25.

Место работы можно изменять: 3, 9, 10, 14 и 17.

Отправляйтесь в путешествие: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20 и 21.

Делать ремонт или генеральную уборку: 1, 2, 6, 22 и 24 февраля.

Спорить или говорить об отношениях лучше 25 числа.

Физические перегрузки в феврале лучше свести к минимуму 8 и 20 числа.

Раньше мы рассказывали, когда в феврале 2024 года будут магнитные бури.

Читайте также, когда отмечать важные церковные праздники в феврале по новому календарю.

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