Несприятливі дні в лютому 2024: коли краще відкласти важливі справи

Місяць - це сильне астрономічне тіло, яке може впливати на мешканців планети Земля та її природу. Його вплив також відчувають люди, які залежні від змін погодних умов.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує місячний календар на лютий 2024 року та розповідає про найкращі й найгірші дні.

Фази Місяця у лютому 2024

Відповідно до місячного календаря лютий буде таким:

1-9 лютого - спадний Місяць

- спадний Місяць 11-23 лютого - Місяць, що росте

- Місяць, що росте 25-29 лютого - спадний Місяць

Новий Місяць у лютому 2024 року припадає на 10 лютого о 00:59 за Києвом. А повня, тобто повний Місяць, - на 24 лютого о 14:30 за Києвом.

Сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі місячні дні - 1, 2, 15, 19, 22, 23, 26.

- 1, 2, 15, 19, 22, 23, 26. Несприятливі місячні дні - 3, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 28.

Решта днів є нейтральними: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 29.

Коли одружуватися, змінювати роботу та подорожувати?

Для весілля і вінчання у лютому сприятливі дні: 5, 6, 10, 16, 17 і 25.

Місце роботи можна змінювати: 3, 9, 10, 14 і 17.

Вирушайте в подорож: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20 і 21.

Робити ремонт чи генеральне прибирання: 1, 2, 6, 22 і 24 лютого.

Сперечатися чи говорити про стосунки найкраще 25 числа.

Фізичні навантаження в лютому краще звести до мінімуму 8 і 20 числа.