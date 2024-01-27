Несприятливі дні в лютому 2024: коли краще відкласти важливі справи
Місяць - це сильне астрономічне тіло, яке може впливати на мешканців планети Земля та її природу. Його вплив також відчувають люди, які залежні від змін погодних умов.
РБК-Україна (проєкт Styler) публікує місячний календар на лютий 2024 року та розповідає про найкращі й найгірші дні.
Фази Місяця у лютому 2024
Відповідно до місячного календаря лютий буде таким:
- 1-9 лютого - спадний Місяць
- 11-23 лютого - Місяць, що росте
- 25-29 лютого - спадний Місяць
Новий Місяць у лютому 2024 року припадає на 10 лютого о 00:59 за Києвом. А повня, тобто повний Місяць, - на 24 лютого о 14:30 за Києвом.
Сприятливі та несприятливі дні
- Сприятливі місячні дні - 1, 2, 15, 19, 22, 23, 26.
- Несприятливі місячні дні - 3, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 28.
Решта днів є нейтральними: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 29.
Коли одружуватися, змінювати роботу та подорожувати?
Для весілля і вінчання у лютому сприятливі дні: 5, 6, 10, 16, 17 і 25.
Місце роботи можна змінювати: 3, 9, 10, 14 і 17.
Вирушайте в подорож: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20 і 21.
Робити ремонт чи генеральне прибирання: 1, 2, 6, 22 і 24 лютого.
Сперечатися чи говорити про стосунки найкраще 25 числа.
Фізичні навантаження в лютому краще звести до мінімуму 8 і 20 числа.
Раніше ми розповідали, коли в лютому 2024 року будуть магнітні бурі.
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