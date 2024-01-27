ua en ru
Сб, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Несприятливі дні в лютому 2024: коли краще відкласти важливі справи

Україна, Субота 27 січня 2024 16:13
UA EN RU
Несприятливі дні в лютому 2024: коли краще відкласти важливі справи Місячний календар на лютий 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Місяць - це сильне астрономічне тіло, яке може впливати на мешканців планети Земля та її природу. Його вплив також відчувають люди, які залежні від змін погодних умов.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує місячний календар на лютий 2024 року та розповідає про найкращі й найгірші дні.

Фази Місяця у лютому 2024

Відповідно до місячного календаря лютий буде таким:

  • 1-9 лютого - спадний Місяць
  • 11-23 лютого - Місяць, що росте
  • 25-29 лютого - спадний Місяць

Новий Місяць у лютому 2024 року припадає на 10 лютого о 00:59 за Києвом. А повня, тобто повний Місяць, - на 24 лютого о 14:30 за Києвом.

Сприятливі та несприятливі дні

  • Сприятливі місячні дні - 1, 2, 15, 19, 22, 23, 26.
  • Несприятливі місячні дні - 3, 4, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 24, 28.

Решта днів є нейтральними: 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 29.

Коли одружуватися, змінювати роботу та подорожувати?

Для весілля і вінчання у лютому сприятливі дні: 5, 6, 10, 16, 17 і 25.

Місце роботи можна змінювати: 3, 9, 10, 14 і 17.

Вирушайте в подорож: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 20 і 21.

Робити ремонт чи генеральне прибирання: 1, 2, 6, 22 і 24 лютого.

Сперечатися чи говорити про стосунки найкраще 25 числа.

Фізичні навантаження в лютому краще звести до мінімуму 8 і 20 числа.

Раніше ми розповідали, коли в лютому 2024 року будуть магнітні бурі.

Читайте також, коли відзначати важливі церковні свята в лютому за новим календарем.

Читайте РБК-Україна в Google News
лунный календарь
NEWS
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні