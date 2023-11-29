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Несправедливость или замысел природы? У каких животных самая короткая жизнь

Имеете собственные версии относительно "рекордсменов"? (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Среди всех существ на планете Земля есть такие, что живут до ста лет и более. В то же время у некоторых животных - самая короткая жизнь в мире. Они могут гибнуть в течение часов и не проживают даже сутки.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие из известных ученым животных имеют кратчайший жизненный путь.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Guinness World Records, AZanimals, Wikipedia, Zoo Travel Technology.

От нескольких часов до суток - насекомое

До одних суток живут так называемые мошки-однодневки (поденки).

Эти насекомые живут в пресной воде в незрелой стадии около года. Когда же они становятся взрослыми - живут от нескольких часов до суток (в зависимости от вида).

Взрослые однодневки (скриншот: youtube.com/Nat Geo WILD)

 

До двух недель - бабочка

До двух недель живут в среднем дневные бабочки под названием Червонец пятнистый.

Они достаточно распространены в Европе, Северной Африке, Азии и западе Северной Америки. В Украине - привычный вид на всей территории страны.

Эту бабочку может увидеть каждый (скриншот: youtube.com/Hyndburn Butterfly Project)

 

До двух месяцев - рыба

До двух месяцев может прожить небольшая морская рыба - карликовый бычок (Eviota sigillata).

Этот вид широко распространен в тропических водах Тихого океана и обитает в коралловых рифах.

Такие рыбки - едва заметны (фото: Wikipedia)

Четыре-пять месяцев - ящерица

До пяти месяцев в среднем живут хамелеоны Лейборда.

Они вылупляются на Мадагаскаре в сезон дождей и живут недолго из-за слабой иммунной системы и большого количества паразитов. Самки этих ящериц имеют более яркую окраску.

Самцы - совсем не такие привлекательные, как самки (скриншот: youtube.com/BBC Earth)

 

До одного года - лягушка

До одного года может прожить крошечная лягушка под названием Paedophryne amauensis.

Представители этого вида являются самыми маленькими позвоночными в мире. Длина взрослой особи составляет 7,7 мм. Обитают они в подстилочном слое среди опавших листьев.

Это создание такое крошечное, что свободно сидит на монетке (фото: Wikipedia)

 

Три-четыре года - птица

До четырех лет живут в среднем рубиновогорлые колибри.

Уровень смертности этих птиц особенно высок в первый год. Это позволяет передавать гены только самым выносливым из них.

Такие птицы живут относительно недолго (скриншот: youtube.com/Hummingbird Spot)

 

Напомним, ранее мы рассказывали о тайне царства странных почвенных существ и показывали их чрезвычайные фото.

Читайте также, какие домашние животные живут дольше всего.

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