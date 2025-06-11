Неожиданное открытие: какой язык официально признан самым молодым в мире?

Вы думаете, что все языки давно сформированы? Это не так! Языковой ландшафт планеты постоянно меняется, даря жизнь совершенно новым системам. Ученые официально определили самый молодой из таких языков, и его история не только удивит, но и заставит переосмыслить ваше представление об эволюции общения.

Какой язык ученые называют самым молодым в мире и сколько времени ушло на его создание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science.

Как рождаются новые языки и какой из них самый молодой?

Человеческий язык, каким мы его знаем, сформировался примерно 150 тысяч лет назад. Однако, языковой мир никогда не стоит на месте.

Под влиянием бурных исторических событий, постоянных контактов между народами и неутомимых культурных изменений, языки постоянно разветвляются, обогащаются удивительными заимствованиями и, в конце концов, дают жизнь совершенно новым, самостоятельным системам.

Сегодня в мире существуют тысячи уникальных языков - от древних, укоренившихся глубоко в истории, до совсем молодых, только начинающих свой путь.

Африкаанс: 300-летний официальный язык Южной Африки

Если говорить только о тех языках, которые имеют государственное признание, то самым молодым официальным языком мира является африкаанс. Его история начинается в XVII веке на территории Южной Африки, когда голландские колонисты, известные как буры, начали активно поселяться на континенте.

Сначала это был упрощенный вариант родного голландского языка, который со временем, год за годом, обогащался лексикой и грамматическими образцами от коренных жителей, других европейцев и азиатских рабов.

В результате этого сложного гибридного процесса образовался язык, который существенно отличался от оригинального голландского XVII века.

Первые письменные образцы африкаанс появились только в 1860-х годах, а уже в 1875 году было основано общество сторонников обособленного языка.

Кульминацией этого процесса стало официальное признание африкаанс самостоятельным языком (а не просто диалектом) в 1925 году, после чего он получил статус одного из государственно употребляемых языков Южной Африки.

Сегодня африкаанс пользуются около 9-10 миллионов человек, что свидетельствует о его жизнеспособности и распространенности.

"Лайт Вальпири"

Если же говорить о самых свежих живых языках без официального статуса, ученые обращают внимание на уникальный случай - язык "Лайт Вальпири" (Light Warlpiri).

Этот креоль зародился всего 40-50 лет назад (то есть, за последние полвека) в отдаленной деревне Ладжаману, находящейся на Северной территории Австралии.

"Лайт Вальпири" является удивительным сочетанием английской лексики и элементов местных австралийских языков, в частности языка вальпири, который является одним из коренных языков Австралии.

Хотя сегодня им пользуются лишь около 350 человек, он уже успел приобрести собственную, уникальную грамматическую структуру и стал родным для нескольких поколений жителей Ладжамана.

Это яркий пример того, как язык может буквально "родиться" на наших глазах, отражая культурные контакты и потребности сообщества.

Язык - это живой организм

Итак, языковой мир не является застывшей системой. Он продолжает меняться и развиваться, даже в тех местах, где, казалось бы, все давно установлено.

Появление новых кодексов общения, таких как африкаанс или "Лайт Вальпири", является свидетельством динамичности человеческой культуры.

Эти новые языки не просто заполняют ниши, а отражают уникальную историю, культурный опыт и потребности своих носителей, продолжая удивительную эволюцию человеческого общения.