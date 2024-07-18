Несладкие кексы с овощами и тунцом: рецепт сытного перекуса за 20 минут

Что нужно для кексов с овощами с тунцом

Для того чтобы приготовить такие овощные кексы для перекуса, нужны следующие ингредиенты:

лаваш - 1-2 листа;

молоко или сливки - 150 мл;

яйца - 2-3 шт.;

консервированный тунец - 1 баночка;

помидор - 1 шт. (или 6 помидоров черри);

оливки без косточек - 12 шт.;

консервированная кукуруза - 7-8 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

зеленый лук - по вкусу.

Как готовить кексы из лаваша и овощей

Замешивать полноценное тесто для этих кексов не нужно, ведь основой для кексов является лаваш.

Для этого скрученный в рулет лаваш разрежьте на свернутые полоски, в ширину чуть больше высоты формочек для кексов.

Нарежьте лаваш для кексов (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Разверните полоску, затем сверните в цилиндр так, чтобы оставалось место для начинки. Поставьте цилиндры из лаваша в формы для кексов, при необходимости выложив в формы бумажное основание.

Обычно бумажная основа нужна для металлических формочек - чтобы кексы можно было легко достать. Для силиконовых формочек использовать бумажное основание не обязательно.

Поставьте лавашевые трубочки в формы для кексов (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)

Слейте с тунца жидкость, слегка разомните его вилкой и равномерно выложите внутрь трубочек из лаваша.

С консервированной кукурузы также нужно слить жидкость. После этого выложит кукурузу на тунца. На один кекс требуется примерно 0,5 ст. л. кукурузы.

Оливки следует разрезать пополам и выложить по две половинки в один кекс. То есть, для одного кекса нужна одна оливка.

Помойте помидор, протрите его салфеткой и разрежьте на ломтики. Выложите по одному ломтику в каждый кекс. Также можно использовать помидоры черри - тогда их можно разрезать пополам или на четвертинки.

Приготовьте заливку для кексов. Для этого нужно соединить молоко со сливками, взбив ингредиенты до однородной консистенции. По желанию можно добавить соль и перец по вкусу.

Помойте зеленый лук, уберите с него влагу - и измельчите стебли. Всыпьте лук в заливку, перемешайте смесь. По желанию можно добавить укроп, петрушку, рукколу или другую любимую зелень.

После этого равномерно разлейте яичную заливку по кексам. Во время запекания заливка будет подниматься.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кексы в течение 15-20 минут. Подождите, пока кексы слегка остынут - и можно угощаться.