Нерви і емоції будуть зашкалювати: гороскоп Таро для всіх з 26 липня по 1 серпня

Любов і відносини - Карта тижня "Дев'ятка мечів"

Карта говорить про нервовість, муки, переповненість емоціями, про тривожні думки. Можливе розуміння неправильності своїх вчинків, бажання повернутися в минуле і все змінити. Може з'явитися страх перед невідомістю, безсонні ночі, раптове горе і відчуття поразки.

На перший погляд, ця карта здається дуже негативною, але насправді вона символізує те, що темні часи скоро закінчаться і побачити світло вийде навіть зі стану відчаю і горя.

Астрологи рекомендують подумати про причини своєї муки та нещастя. Це допоможе досягти усвідомлення причин своїх труднощів і того, що заважає рухатися вперед. Знайдіть свої вразливі місця, попрацюйте над помилками та позбавтеся від негативних думок. Настав час вибрати нові пріоритети.

Робота і кар'єра - Карта тижня "Туз пентаклей"

Карта говорить про те, що настане період процвітання, родючості, але при цьому збережеться реалізм. Можуть бути практичні досягнення і результати, а в пошуку щастя і багатства ви поринете в реальний світ. Варто в ці дні навчитися отримувати успіх з усього.

А ось будувати повітряні замки не потрібно, замість них - варто будувати надійні плани та прописувати всі деталі. Всі практичні знання потрібно використовувати для себе і свого майбутнього.

Також ця карта говорить про те, що духовні потреби можна відсунути на другий план, а зараз важливо сконцентруватися на грошах і матеріальних благах.

Фінанси - Карта тижня "Паж кубків"

У сфері фінансів в найближчий тиждень вийде на перший план чуттєвість, душевні пориви. У справах допомагатиме демонстрація почуттів, справжні пориви, інтуїція. Ця карта символізує емоційну чуттєвість в позитивному аспекті.

Потрібно сприймати потреби інших людей, внести творчу жилку в роботу. Помічати, що вносите в роботу ви, а що – ваші партнери. Ви з головою поринете в справи й вас чекають нові перемоги.

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