Нерви і емоції будуть зашкалювати: гороскоп Таро для всіх з 26 липня по 1 серпня

Гороскоп на липень 2021 року попереджає про те, що середина літа буде напруженою і складною в багатьох сферах життя. Ймовірні зриви планів, несподівані зміни та підвищена конфліктність з колегами, а також з близькими людьми.
Астрологи розповіли, що чекає всіх в останній тиждень липня згідно з картами Таро – з 26 липня по 1 серпня. Про це повідомляє ТСН.
Карта говорить про нервовість, муки, переповненість емоціями, про тривожні думки. Можливе розуміння неправильності своїх вчинків, бажання повернутися в минуле і все змінити. Може з'явитися страх перед невідомістю, безсонні ночі, раптове горе і відчуття поразки.
На перший погляд, ця карта здається дуже негативною, але насправді вона символізує те, що темні часи скоро закінчаться і побачити світло вийде навіть зі стану відчаю і горя.
Астрологи рекомендують подумати про причини своєї муки та нещастя. Це допоможе досягти усвідомлення причин своїх труднощів і того, що заважає рухатися вперед. Знайдіть свої вразливі місця, попрацюйте над помилками та позбавтеся від негативних думок. Настав час вибрати нові пріоритети.
Карта говорить про те, що настане період процвітання, родючості, але при цьому збережеться реалізм. Можуть бути практичні досягнення і результати, а в пошуку щастя і багатства ви поринете в реальний світ. Варто в ці дні навчитися отримувати успіх з усього.
А ось будувати повітряні замки не потрібно, замість них - варто будувати надійні плани та прописувати всі деталі. Всі практичні знання потрібно використовувати для себе і свого майбутнього.
Також ця карта говорить про те, що духовні потреби можна відсунути на другий план, а зараз важливо сконцентруватися на грошах і матеріальних благах.
У сфері фінансів в найближчий тиждень вийде на перший план чуттєвість, душевні пориви. У справах допомагатиме демонстрація почуттів, справжні пориви, інтуїція. Ця карта символізує емоційну чуттєвість в позитивному аспекті.
Потрібно сприймати потреби інших людей, внести творчу жилку в роботу. Помічати, що вносите в роботу ви, а що – ваші партнери. Ви з головою поринете в справи й вас чекають нові перемоги.
Що чекає всі знаки Зодіаку за гороскопом Таро - розповіла астролог Вікторія Штелльхорн.
Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку з 26 липня по 1 серпня
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 26 липня по 1 серпня.
А також ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку в серпні почне життя з чистого аркуша.