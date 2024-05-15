RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не нервничать: 10 продуктов, уменьшающих тревожность

Какие продукты уменьшают тревожность (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

То, что мы едим и пьем, может как увеличить, так и помочь снять стресс и тревогу. В частности, различные антиоксиданты, минералы и витамины, например, витамин С, могут облегчить симптомы.

О продуктах, которые могут помочь снизить тревожность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание о здоровье Health.

Яйца

Симптомы тревоги зависят от гормонов, таких как серотонин и дофамин в центральной нервной системе. А яичные желтки содержат витамин D, который может помочь нервной системе в функционировании.

Яйца могут помочь снизить тревогу (иллюстрация: Pixabay)

Некоторые данные свидетельствуют, что повышенный уровень витамина D уменьшает симптомы тревоги и депрессии, а также повышает работоспособность.

Продукты с высоким содержанием кальция

Результаты исследования, проведенного в 2022 году, показали, что увеличение употребления кальция может быть полезным для настроения.

Молочные продукты - источник кальция (иллюстрация: Freepik)

Исследователи получили данные от 1233 студентов колледжа и обнаружили, что те, кто ел больше молочных продуктов и кальция, были менее подвержены стрессу, чем другие.

Они также отметили, что повышенное употребление кальция часто приводило к снижению тревожности и повышению выносливости.

К продуктам, богатым кальцием, относятся молочные продукты, такие как молоко и йогурт, а также овощи, такие как шпинат и капуста.

Черника

Употребление черники может быть полезным при стрессе. Черника богата антиоксидантами, которые помогают задержать и предотвратить повреждение клеток.

Черника богата антиоксидантами (иллюстрация: Freepik)

Исследование 2019 показало, что при постменопаузе повышенное содержание антиоксидантов в рационе снижает уровень тревожности.

Авокадо

Регулярное употребление авокадо может помочь справиться с тревогой благодаря содержанию в нем витаминов группы В.

Исследования связывают продукты, богатые витаминами группы В, с уменьшением симптомов стресса и снижением чувства тревоги.

Авокадо - источник витаминов группы В (иллюстрация: Freepik)

Один авокадо среднего размера содержит несколько витаминов группы В, в частности:

  • фолат (B9);
  • ниацин (B3);
  • пантотеновая кислота (B5);
  • рибофлавин (B2);
  • Витамин B6.

Апельсины

Один апельсин среднего размера обеспечивает организм больше, чем половиной рекомендованной диетической нормы витамина С, известного антиоксиданта.

Апельсины богаты витамином С (иллюстрация: Freepik)

Исследования показали, что витамин С играет немаловажную роль в реакции организма на стресс и улучшает настроение.

Листовая зелень

Исследование, опубликованное в 2018 году, показало, что студенты колледжей чувствовали себя более спокойными, счастливыми и энергичными, когда ели больше овощей.

Лиственная зелень может снизить симптомы тревоги (иллюстрация: Freepik)

Среди овощей были темная листовая зелень, морковь и огурцы. Неизвестно, что было первоочередным - оптимистичные мысли или здоровое питание.

Однако исследователи обнаружили, что здоровая пища, похоже, предусматривала позитивный настрой на следующий день.

Орехи и семена

Исследования связывают дефицит цинка с тревожностью. В частности, порция сырого кешью весом в 28,3 г содержит 1,6 мг цинка, что составляет примерно 14-20% от рекомендованного количества цинка для взрослых.

Орехи - источник цинка (иллюстрация: Freepik)

Некоторые данные свидетельствуют о том, что магний помогает улучшить настроение и убрать симптомы тревоги. Источником этого микроэлемента являются тыквенные семена и семена чиа.

Грудка индейки

Индейка является источником триптофана - аминокислоты, которая помогает производить серотонин. Сам по себе триптофан может иметь успокаивающий эффект.

В индейке есть полезные аминокислоты (иллюстрация: Freepik)

Например, результат исследования 2015 года показал, что высокие дозы триптофана приводят к значительному уменьшению симптомов тревоги, депрессии и раздражительности.

Устрицы

Устрицы содержат больше цинка на порцию, чем любая другая пища, а именно 32 мг цинка на 85 г сырых устриц.

Устрицы - источник цинка (иллюстрация: Freepik)

А нормальный уровень цинка, как уже было упомянуто, может предотвратить тревожность.

Лосось

Стресс может повысить уровень гормонов тревоги, таких как адреналин и кортизол.

Жирные кислоты в лососе уменьшают уровень гормонов тревоги (иллюстрация: GettyImages)

Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, помогающие снизить уровень этих гормонов. К примеру, исследования показали, что омега-3 снижают уровень кортизола на 33%.

Сбалансированный рацион может снизить уровень стресса и тревоги - как и достаточное количество сна, прогулки на свежем воздухе и физическая активность.

Однако, если симптомы не исчезают, не следует пренебрегать помощью семейного врача и психотерапевта - ведь это может свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеСоветыРацион