Нервова система під загрозою: астролог назвала найнебезпечніші дні

Астролог назвала небезпечні дні в період з 12 по 18 серпня (Колаж РБК-Україна)

Астролог розповіла, яка небезпека може бути найближчого тижня

Відомий астролог Наталя Анісімова розповіла, які дні стануть небезпечними в період з 12 по 18 серпня. Вона попередила, що в найближчий тиждень можливі зриви поїздок, а також неуважність.

Астролог розповіла, що незважаючи на не саме вдале розташування планет, найближчий тиждень принесе підйом сил, енергії і бажання творити.

"Не стримуйте себе! Особливо актуальними стануть питання самолюбства, власної індивідуалізації. Спробуйте увесь цей тиждень робити так, як ви хочете. Нікого не копіюйте, ні на кого не орієнтуйтеся", - порадила Анісімова.

У понеділок, за прогнозом астролога, почнуть рухатися справи, які спрямовані на соціальний розголос, популярність, громадські проекти. А Уран, який розгорнеться в зворотний рух, дасть зачаток змін в декількох життєвих сферах.

Гороскоп на тиждень, з 12 по 18 серпня - найнебезпечніші дні

З вівторка і до кінця тижня під загрозу потрапить нервова система, так як раптово можуть зірватися заплановані поїздки. Також можуть утворитися нові поїздки або знайомства. Астролог порадила бути акуратніше на дорозі.

У середу почнеться новий цикл Венери, а також новий цикл Місяця. У четвер - повня, яка продовжить тему самовираження.

У п'ятницю додасться неуважність і лінь. Анісімова радить уважно поставитись до прийнятих рішень, щоб не наламати дров. Однак у цей день можлива нова цікава інформація.

В суботу варто запам'ятати свої сни, так як вони можуть бути віщими і дати зрозуміти, де є проблеми і які є таємниці.

У неділю у багатьох почнеться приплив сил і захочеться переробити всі справи, на які весь тиждень не вистачало енергії. Можна переробити купу старих або відкладених справ.

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