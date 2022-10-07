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Нереально вкусно! Рецепт "битых огурцов" от участника МастерШеф

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Пятница 07 октября 2022 12:22
Нереально вкусно! Рецепт "битых огурцов" от участника МастерШеф Фото: Битые огурцы - простая и идеальная закуска (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Битые огурцы - это простая и вкусная закуска, которая никого не оставит равнодушным. Это блюдо относится к китайской кухне, а приготовить его дома не составит вам труда. Результат порадует, ведь получается не хуже, чем в ресторане.

Рецептом поделился известный кулинар и участник МастерШеф Николай Люлько в своем Instagram.

Вам понадобятся

  • Соевый соус 375 граммов
  • Рисовый уксус 250 граммов
  • Кунжутное масло 80 граммов
  • Чеснок 80 граммов
  • Кинза 70 граммов
  • Сахар 100 граммов
  • Огурцы 1000 граммов

Пошаговый рецепт приготовления

Помойте огурцы и удалите от них "попки". Потом разрежьте по диагонали и положите в пластиковый пакет. Потом возьмите молоточек и отбейте их хорошо в пакете.

Приготовьте соус. В миску засыпьте сахар, соевый соус, рисовый уксус, перемешайте.

Потом добавьте кунжутное масло. Нарежьте чеснок, перец чили и кинзу и добавьте в соус.

Поместите в него отбитые огурцы. Блюдо должно настояться в холодильнике 7-8 часов. Приятного аппетита!

Кстати, ранее мы писали о том, какие секреты позволят вам приготовить идеальные голубцы.

А еще рассказывали о том, какие продукты помогают организму быстро согреться.

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рецепт огірки