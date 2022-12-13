"Нереально классный": жена Остапчука ответила, что с домом, который они строили с шоуменом

В частности, на фоне слухов многих поклонников стало беспокоить вопрос, как обстоят дела со строительством загородного дома пари под Киевом.

Горняк сообщила, что сейчас все ремонтные работы приостановлены, однако, не называла причин.

"Очень много вопросов о доме - с ним все ОК! Стоит на своем месте! Он нереально классный, но ремонт остановлен", - написала она.

Жена Остапчука рассказала, что произошло с их домом (скрин)

Что известно о разводе пара

Появлялась информация, что Остапчук и Горняк официально развелись после двух лет брака. Однако супруги эту информацию пока не подтверждают.

С началом войны в Украине отношения пары начали портиться. Ходили слухи, что они давно уже вместе не живут.

Тогда поклонники начали спрашивать супругов, почему они не "появляются" в соцсетях друг друга и отдыхают отдельно.

Однако Горняк заявляла, что скрывать отношения с мужем - это ее право, а кому это не нравится, может отписаться от нее.

Владимир Остапчук с Кристиной Горняк (instagram.com/kristygor)