Нереальное сходство: как выглядит двойник Майкла Джексона из TikTok (фото)

Так, Фабио утверждает, что всегда был похож на Майкла Джексона, и в старших классах его даже дразнили за это сходство, особенно с Джексоном того периода, когда у певца уже было множество пластических операций.

Пользователи сети подозревают, что и Фабио многократно корректировал свою внешность, но сам блогер это отрицает, приводя в качестве доказательства свои детские фотографии.

Фабио Джексон (фото: скриншот с видео)

"Сравнения с Майклом продолжались из средней школы, потом в колледже, а потом в университете, и сейчас это становится все чаще. В школе надо мной издевались, потому что я был так похож на Майкла. Это было сложно. Как вы можете видеть из моих видео, в моем облике ничего не изменилось. Я только вырос, моя челюсть стала шире, зубы сместились, глаза все те же, и да, у меня еще длинные волосы, как у Майкла", - объяснял Фабио.

Мужчина не считает себя давним и преданным поклонником Майкла, но испытывает к нему глубокое уважение. Покойного артиста он называет не только источником вдохновения, но и своим учителем.

"В реальном мире я застенчив, но мне нравится выступать и танцевать, как Майкл. Когда я занимаюсь творчеством, все остальное не имеет значения", - признается звезда TikTok.

Благодаря своему сходству с исполнителем Фабио собрал уже более 11 миллионов подписчиков.