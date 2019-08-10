Мені б теж було неприємно: Меган Маркл змушує принца Гаррі ревнувати

Меган Маркл, яка раніше знімалася у "Форс-мажорах", була змушена назавжди забути про кар'єру актриси після того, як познайомилася з Гаррі. Зірка фільму "Охоронець" Кевін Костнер докладно розповів, з чим було пов'язане подібне обмеження.

Меган Маркл напевно хотіла б продовжити кар'єру актриси після знайомства з принцом Гаррі, проте герцогу дана забаганка не припала до душі. Тому перед весіллям Маркл оголосила про відхід із проекту та прийняла на себе королівські обов'язки.

Меган Маркл (Getty Images)

Пов'язано таке обмеження було з тим, що принц Гаррі не хотів терпіти екранних поцілунків своєї дружини. Зірка Кевін Костнер підтвердив подібні припущення громадськості в одному з інтерв'ю.

"Я підтримую Гаррі, він класний хлопець. Мені б теж було неприємно бачити, як моя дружина цілується з іншими чоловіками... Це було б мені незрозуміло", - зазначив володар двох "Оскарів".

Раніше ми публікували фото, на якому видно, що принц Гаррі помітно облисів після народження сина.

Нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали гнів у громадськості. Сусідам королівського подружжя видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.