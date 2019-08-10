Мені б теж було неприємно: Меган Маркл змушує принца Гаррі ревнувати

Ревнощі принца Гаррі змусили Меган Маркл закинути кар'єру актриси
Меган Маркл, яка раніше знімалася у "Форс-мажорах", була змушена назавжди забути про кар'єру актриси після того, як познайомилася з Гаррі. Зірка фільму "Охоронець" Кевін Костнер докладно розповів, з чим було пов'язане подібне обмеження.
Меган Маркл напевно хотіла б продовжити кар'єру актриси після знайомства з принцом Гаррі, проте герцогу дана забаганка не припала до душі. Тому перед весіллям Маркл оголосила про відхід із проекту та прийняла на себе королівські обов'язки.
Пов'язано таке обмеження було з тим, що принц Гаррі не хотів терпіти екранних поцілунків своєї дружини. Зірка Кевін Костнер підтвердив подібні припущення громадськості в одному з інтерв'ю.
"Я підтримую Гаррі, він класний хлопець. Мені б теж було неприємно бачити, як моя дружина цілується з іншими чоловіками... Це було б мені незрозуміло", - зазначив володар двох "Оскарів".
Раніше ми публікували фото, на якому видно, що принц Гаррі помітно облисів після народження сина.
Нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали гнів у громадськості. Сусідам королівського подружжя видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.