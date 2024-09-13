Замок Радомысль: уникальные иконы и бумага для первой киевской книги

Замок Радомысль - уникальное по многим параметрам историческое сооружение. Здесь есть все, что может увлечь туристов: средневековая архитектура, старинные легенды, вклад в неповторимые культурные события и красивая современная реконструкция. Что посмотреть в этом историческом памятнике Житомирщины?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю "крепости на границе Дикого поля" и как Радомысль помог напечатать первую книгу в Киеве.

Замок Радомысль: крепость на границе "Дикого поля"

Замок Радомысль, в городе Радомышль Житомирской области, расположен на землях, которые с давних пор привлекали внимание многих государств и империй, поэтому он был вовлечен в большинство ключевых исторических событий.

Его предшественником стала бумажная фабрика по изготовлению бумаги для печати книг, которая была частично укреплена из соображений безопасности. Сегодня это самое восточное оборонительное сооружение, которое сохранилось на территории Украины.

Стены толщиной в полтора метра и бойницы с хорошим углом обзора делали крепость практически неприступной. Замки подобного типа редки в Европе, а в Украине это уникальный образец.

В средневековье за пределами этого замка заканчивалась цивилизация и начиналось так называемое "Дикое поле". Монахи выбрали место для строительства не случайно. Замок был построен на скале, окруженной водой, что создавало дополнительные преимущества для обороны.

Памятник архимандриту Елисею Плетенецкому (фото: Википедия)

В Радомысле была изготовлена бумага для первой киевской книги

Основателем бумаги считают архимандрита Елисея Плетенецкого, выдающегося просветителя и религиозного деятеля. На момент начала строительства бумажные фабрики существовали только во Львове и Осколе и работали исключительно на нужды католической церкви.

Замок Радомысль был построен для обеспечения бумагой православных изданий. Именно на бумаге, произведенной здесь, была напечатана первая книга в Киеве - "Часослов".

Фундамент замка состоял из гранитной скалы, что делало невозможным подкопы. Во время длительных осад важную роль играл источник, который бил прямо из скалы, снабжая защитников питьевой водой в неограниченных количествах. Этот источник до сих пор находится в Концертном зале замка.

Ирония заключается в том, что бумагу не смогли захватить враги - это сделали сами украинцы во время Освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого.

Замок был восстановлен в XIX веке по проекту инженера Пекарского и с тех пор служил мельницей до 1989 года, пока его не забросили.

Экспозиция музея украинской домашней иконы (фото: Википедия)

Реставрация замка и что сейчас там можно увидеть

Реставрационные работы начались в 2007 году под руководством мецената Ольги Богомолец и продолжались более четырех лет. Сегодня замок поражает своим средневековым величием и открыт для посетителей.

Площадь замка составляет 2500 квадратных метров, и здесь одновременно могут проходить несколько выставок. Первый зал, с которого начинается экскурсия, показывает фотографии замка к реставрации, а второй и третий залы посвящены иконописи.

Четвертый зал замка посвящен выставке икон Пресвятой Богородицы, отсюда можно попасть на колокольню. Трапезная с длинным деревянным столом, скамейками и огромной печью создает атмосферу средневековья и позволяет представить быт украинских рыцарей.

Концертный зал замка является настоящим украшением всего комплекса. Здесь не используются никакие усилители звука, ведь акустика помещения настолько совершенна, что музыкальные инструменты звучат совсем по-новому.

Выступление квартета камерной музыки в замке (фото: Википедия)