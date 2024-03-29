Эти программы для Windows считаются ненужными и бессмысленными: их следует немедленно удалить

Большинство людей держат в своих компьютерах Windows достаточное количество ненужного программного обеспечения. Хотя некоторые из этих приложений уже устарели, другие представляют собой вредоносное ПО или ненужный мусор, который можно удалить со своего компьютера.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про бесполезные программы и установки на вашим компьютере Windows, которые следует удалить.
При подготовке материала использовались следующие источники: Make Tech Easier, SlashGear, MakeUseOf.
Ранее uTorrent был весьма популярным средством для загрузки торрентов, но сегодня его пользователи сталкиваются с назойливыми баннерами и убедительными предложениями обновиться до версии Pro.
Во время установки uTorrent часто пытается внедрить Avast или его аналог BitTorrent, что вызывает недовольство у пользователей. Кроме того, uTorrent в прошлом использовался для майнинга биткоинов, что серьезно подорвало доверие к данной программе.
MediaGet - еще один клиент для работы с торрентами, обладающий встроенным поиском контента и возможностью просмотра фильмов до их полной загрузки. Однако, это приложение страдает от неполадок, часто внедряет нежелательные расширения, перенаправляет на подозрительные сайты, раздражает рекламой и изменяет домашнюю страницу в браузере.
Кроме того, MediaGet распространяется спорными методами и может быть загружен без вашего согласия. Подобные альтернативы, такие как Ace Stream и Zona, также имеют свои недостатки.
В Интернете часто шутят про тех, кто покупает эти архиваторы. Тем не менее WinRAR и WinZip постоянно встречаются среди установленных программ на многих компьютерах. Однако целесообразность покупки утилиты, которая просто распаковывает архивы, вызывает сомнения.
Разработчики приложений, вроде Revo Uninstaller или IObit Uninstaller, постоянно напоминают неопытным пользователям: "После стандартной деинсталляции программ остаются ненужные файлы, ваш компьютер замедляется, и только мы можем помочь вам!" Но это не совсем так.
Программы для оптимизации и очистки реестра зачастую бесполезны, а в некоторых случаях могут даже нанести вред. Хотя после удаления программы могут остаться пустые папки или INI-файлы с настройками, они не могут значительно замедлить работу компьютера.
Встроенная функция "Очистка диска" в Windows 10 легко справляется с ними.
CCleaner когда-то был надежным приложением для очистки ненужного мусора, но его репутация пошла под откос после того, как Avast приобрел его. Прошлые проблемы включают в себя принудительные обновления без разрешения, сбор данных, который включался сам по себе, даже если вы отключили эту функцию, и программное обеспечение, распространяющее вредоносное ПО.
Java - это еще одна среда выполнения мультимедиа, которая включает в себя два компонента: Java для настольных компьютеров и плагин Java для браузеров (который известен своими проблемами с безопасностью). Хотя когда-то это было довольно распространено, сейчас очень немногие веб-сайты используют его.
Современные версии Chrome и Firefox не поддерживают программу, а это означает, что Java представляет собой меньшую проблему безопасности, чем раньше.
Если вы не являетесь разработчиком Android или не используете какое-либо специализированное программное обеспечение, основанное на Java, вам следует удалить его.
Silverlight - это веб-фреймворк, похожий на Adobe Flash, который когда-то позволял использовать мультимедийный контент в вашем браузере. Несколько лет назад эти плагины были необходимы на многих веб-сайтах. Но теперь они устарели и больше не нужны.
Современные браузеры даже не работают с Silverlight. Chrome и Firefox не поддерживали его уже много лет, и он никогда не был совместим с Edge.
В мире Linux существуют так называемые "менеджеры пакетов", которые представляют собой своего рода цифровые магазины программ. Вы просто выбираете нужные вам приложения, нажимаете "Установить", и они автоматически загружаются. Нет необходимости искать программы на сайтах разработчиков или вести поиски в Google - все это делается за вас.
Хотя Microsoft Store пока не имеет такого объема полезных программ, как репозитории Linux, некоторые полезные приложения все же можно найти там.
С появлением Windows 10 было создано множество сторонних установщиков приложений, таких как Digital Delivery, File Hippo, Patch My PC, APP Shop, ZipSoft и т. д. В идеале, они должны были стать удобным аналогом менеджеров пакетов в Linux.
Однако на практике эти приложения, подобно "драйверпакам", часто вкидывают нежелательное программное обеспечение и раздражают рекламой. Кроме того, в большинстве случаев они загружают файлы не с официальных сайтов, а с собственных зеркал.
Браузер - это полезная вещь, но только в том случае, если в системе присутствует только один. Если вы не обращаете внимание на флажки при установке программ, помимо Chrome могут быть установлены также Opera, Comodo Dragon, Epic или какие-то другие.
Все эти многочисленные браузеры занимают дополнительное место на диске - особенно это касается владельцев ультрабуков с SSD на 128 ГБ. Кроме того, каждый из них пытается занять главенствующее положение, стараясь стать браузером по умолчанию и изменить поисковую систему.
Раньше мы писали о том, как скопировать текст в Windows, если он не копируется.
Читайте также про главное требование, которое нужно для установки будущей Windows 12.