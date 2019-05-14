Негода відступає: синоптики повідомили, в яких областях буде спекотно

Погода в Україні у вівторок, 14 травня, подарує справжню весняну спеку мешканцям деяких областей, проте дощі і грози відступлять не всюди, повідомляють синоптики Українського гідрометцентру.

Зазначимо, що Наталка Діденко також розповіла про позитивні кліматичні зміни, які прийдуть в Україну вже цього тижня.

Сьогодні сонячно і сухо буде на Півдні, місцями на Сході та в деяких центральних областях. Повітря тут прогріється до +25 градусів. Дещо прохолодніше на Одещині - від +19 до +21 тепла.

Погода в Україні 14 травня принесе потепління (фото: pixabay.com)

На решті територій очікуються невеликі дощі з грозами. Проте на температурний режим циклон вплине лише в західних областях - в районі Карпат та на Закарпатті очікується від +14 до +19 градусів. Мешканцям Прикарпаття пощастить трохи більше - тут буде з опадами, але тепліше - від +18 до +20 вище нуля.

На Півночі, в Центрі і на Сході у вівторок буде тепло - від +21 до +25 градусів, проте місцями дощитиме.

Також синоптики повідомляють про штиль - швидкість вітру буде зовсім невідчутною - від 3 до 8 метрів за секунду.

В столиці сьогодні очікується від +21 до +23 тепла, подекуди дощі з грозами.

Погода в Україні 14 травня принесе потепління (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, якою буде погода в Україні в травні. Вони попередили, коли українцям варто очікувати погіршення погодних умов.

До речі, народний синоптик повідомив про те, яка погода буде цим літом в Україні.