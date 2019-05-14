Непогода отступает: синоптики сообщили, в каких областях будет жарко

Погода в Украине во вторник, 14 мая, подарит настоящую весеннюю жару жителям некоторых областей, однако дожди и грозы отступят не повсюду, сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Отметим, что Наталка Диденко также рассказала о положительных климатических изменениях, которые придут в Украину уже на этой неделе.

Сегодня солнечно и сухо будет на Юге, местами на Востоке и в некоторых центральных областях. Воздух здесь прогреется до +25 градусов. Несколько прохладнее в Одесской области - от +19 до +21 тепла.

Погода в Украине 14 мая принесет потепление (фото: pixabay.com)

На остальной территории ожидаются небольшие дожди с грозами. Однако на температурный режим циклон повлияет только в западных областях - в районе Карпат и на Закарпатье ожидается от +14 до +19 градусов. Жителям Прикарпатья повезет чуть больше - здесь будет с осадками, но теплее - от +18 до +20 выше нуля.

На Севере, в Центре и на Востоке во вторник будет тепло - от +21 до +25 градусов, однако местами пройдут дожди.

Также синоптики сообщают о штиле - скорость ветра будет совсем неощутима - от 3 до 8 метров в секунду.

В столице сегодня ожидается от +21 до +23 тепла, местами дожди с грозами.

Погода в Украине 14 мая принесет потепление (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в мае. Они предупредили, когда украинцам стоит ожидать ухудшения погодных условий.

Кстати, народный синоптик рассказал о том, какая погода будет этим летом в Украине.