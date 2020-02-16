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Несподівано: в Україні склали рейтинг найбільш затребуваних професій у 2020

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Рейтинг найбільш затребуваних професій в Україні очолюють інженерні спеціальності

В Україні склали рейтинг найбільш затребуваних професій у 2020 році на внутрішньому ринку праці. Топ найбільш затребуваних спеціальностей склали в Державному центрі зайнятості Мінсоцполітики. За даними зі списку, в Україні не вистачає швачок, слюсарів та електромонтерів.

Професії, зазначені в рейтингу Державного центру зайнятості, на даний момент мають найбільший попит серед роботодавців в Україні. У списку лідирують робочі кваліфікації, серед яких оператори заправних станцій, монтери колій, токарі, трактористи, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, муляри й малярі.

"Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, кухарі, охоронці, офіціанти)", – зазначено в офіційному повідомленні.

Сфера послуг в Україні потребує помічників вихователів, молодших медичних сестер, пекарів, барменів, соціальних працівників та перукарів.

"Стабільно високим залишається попит на професіоналів і фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, лікарів, вихователів, фармацевтів", – повідомляють в Державному центрі зайнятості.

До речі, спостерігається попит на вчителів, провізорів та інженерів різних галузей.

У Центрі також повідомляють, що серед професій з низькою кваліфікацією підсобні робітники, вантажники, прибиральники, двірники, укладальники-пакувальники, комірники, сторожі та працівники кухні. При цьому на сайті Державного центру зайнятості зазначено, що найбільший попит на робочі руки існує в Київській, Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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