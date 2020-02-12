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Шахтарі Вугледара заявили про наплювацьке ставлення влади до себе

Новини » Енергетика     12.02.2020 - 21:54
Шахтарі Вугледара заявили про наплювацьке ставлення влади до себе
Фото: пікет шахтарів (radiosvoboda.org)

Через великий борг шахту можуть повністю відключити від електроенергії

Другий день Днецьку обладміністрацію пікетували шахтарі, які працюють на "Південнодонбаській №1". Тепер до заборгованості по зарплаті додалася ще одна проблема - за великий борг шахті можуть повністю відрізати світло, що загрожує не тільки технічним, а ще й екологічним лихом. Про це повідомляє "Радіо свобода", передає РБК-Україна.

Так, шахтар Дмитро Леванович розповів, що шахті за поставлене вугілля повинні близько 260 мільйонів гривень, тоді як шахта заборгувала за спожиту електрику близько 120 мільйонів.

"Шахтарі з Вугледара кажуть: ще ніколи не відчували такого байдужого ставлення влади до себе. На їхню думку, держава не хоче розвитку шахт, тому що ті розташовані неподалік від зони бойових дій", - додав працівник шахти.

За словами шахтаря Олександра Дирди, іншої роботи у Вугледарі немає.

"На сьогоднішній день ця шахта найбільша в Україні. І видобуває близько 10 відсотків вугілля, який ми в Україні добуваємо. Це саме енергетичне вугілля. Ми могли б постачати наше вугілля у багато підприємств Донецької області. Але в зв'язку з тим, що йде приплив вугілля з Росії та електроенергії з Білорусі, наше вугілля нікому не потрібне", - каже Олександр Дирда.

У свою чергу, голова незалежної профспілки України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook повідомив, що шахта "Південнодонбаська №1" буде повністю відключена від електроенергії за борги вже 13 лютого.

"Через борги "Південнодонбаська № 1" за електроенергію постачальник "Укренерговугілля" надіслав заявку на повне відключення шахти з 13 лютого. У той же час за раніше відвантажену вугільну продукцію підприємству заборгували близько 250 млн грн державні підприємства "Держвуглепостач" і "Вугілля України", підприємство з ручним керуванням Коломойського ПАТ "Центренерго", - написав Волинець.

На думку експерта, якщо в Мінекоенерго не здатні закрити борги державних трейдерів перед державними шахтами, то "дарма вони отримують зарплату з державного бюджету", і закликав міністра Олексія Оржель розібратися в ситуації.

Як повідомляло РБК-Україна, 6 лютого президент Володимир Зеленський побував у Червонограді і доручив Міністерству енергетики і екології вирішити проблеми шахтарів. Зеленський пообіцяв шахтарям прийти 25 лютого на всеукраїнську нараду шахтарів у Києві з концепцією плану вирішення проблем вугільної галузі.

В 2019 році на сайті міністерства енергетики опублікували інформацію про результати аудиту ефективності вугледобувних підприємств. Його проводили з 2015 по 2018 рік. ДП "Південнодонбаське №1" аудитори визнали перспективним.

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