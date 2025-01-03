"Необходимо поставить точку": The Hardkiss сделали заявление о судьбе группы

Так, Юлия Санина опубликовала stories, в которой сообщила о том, что намерена "наконец-то поставить точку в одном важном вопросе". Это для того, чтобы в новом году новый этап.

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Как выяснилось позже, речь шла о судьбе группы The Hardkiss.

В посте, который впоследствии опубликовал коллектив, говорится о том, что концерт коллектива, что должен был состояться еще в июне 2022 года на НСК "Олимпийский" в Киеве, официально отменяется.

"Мы вынуждены были принять это решение по ряду причин: продолжение военного положения, нефункционирование стадиона, потеря актуальности события, а также гастрольная пауза самой группы", - пояснили The Hardkiss.

Афиша к концерту The Hardkiss

Также отмечается, что "для всей команды это решение было болезненным, но необходимым".

"Мы признаем, что этот масштабный проект не выдержал испытаний пандемией и войной. Спасибо всем нашим слушателям за любовь и поддержку, мы посвящаем этот год созданию новой музыки, которая, надеемся, порадует и поддержит вас", - подытожили музыканты.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Юлия Санина выступает на сцене одна. Полным составом, в котором все, кроме певицы, мужчины, группа выступала только за границей.

The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)

В медиа давно обсуждаются слухи, что участники группы, включая мужа фронтвумен Валерия Бебко, покинули Украину еще в 2022 году.

Санина официально не подтверждала и не опровергала эту информацию, но летом 2024-го она вызвала новую волну разговоров. Артистка создала персональные аккаунты на Facebook, Spotify и YouTube, что дало основания предположить, что лидер "The Hardkiss" готовится начать сольную карьеру.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Что касается ее мужа Вала, последний раз он появлялся в соцсетях в октябре прошлого года. Тогда продюсер выложил фото из Лос-Анджелеса и первое с февраля 2022-го года собственное селфи.

По слухам, супруги переживают серьезный кризис и находятся на грани развода. Сама же Юлия личную жизнь не комментирует.