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Ненавидимо вас, х*хлов: українських дітей вигнали з готелю в Греції через прапор

STYLERЖиття    26.06.2019 - 23:38
Ненавидимо вас, х*хлов: українських дітей вигнали з готелю в Греції через прапор
Фото: колаж РБК-Україна

Грецький готель потрапив у скандал після звинувачення в упередженому ставленні до дітей з України

Українським дітям погрожували виселенням готелю в Греції через те, що вони повісили прапори України на балконах. Про ситуацію з групою із 30 дітей із сімейного клубу "Я да Вінчі" повідомила керівник організації Наталія Подоляк на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, персонал Bomo Calamos Beach Hotel без дозволу увірвався у номери, які знімали діти (поки вони були на екскурсії), і зняв прапори.

Подоляк наголосила, що серед її групи є діти загиблих на Донбасі воїнів та сироти. Вона розповіла, що керівництво готелю погрожувало виселенням через прапори, які їм "не сподобалися".

Жінка зазначила, що від цієї історії її "кидало в піт, трясло від злості та люті!"

"Наш табір був помітним, емоційні діти, організовані, ті, що дотримувались скрізь правил, ті, що турбувались та опікувались один одним, зайняті цікавими майстер класами, іграми, було так весело і захоплююче, що жителі отеля постійно цікавились, хто ми, звідки і як можна потрапити в наш Клуб “Я Да Вінчі”! По приїзді, як завжди, ми з гордістю, на своїх балконах вивісили наші прапори! Діти з гордістю говорили, що ми українці й вільно зо всіма жителями отеля та персоналом спілкувались англійською!" - йдеться в її повідомленні

Далі вона розповіла, що нібито на 8-й день хтось із мешканців готелю поскаржився, що "наші прапори ображають їхню гідність".

Ненавидимо вас, х*хлов: українських дітей вигнали з готелю в Греції через прапор

Фото з Facebook-сторінки Наталія Подоляк

Після того, як співробітники готелю самостійно проникли в номери і зняли прапори, Подоляк стала розбиратися в ситуації. Їй відповіли, ніби вона порушила грецький закон.

"Пізніше я дізналася, що таких законів немає, про це і сказала, а відповідь пролунало, що це приватний готель і у нього свої закони!", - передала вона.

Коли жінка вирішила зателефонувати др поліцію, її покликали до телефону і сказали, що директор готелю виганяє її разом з усіма дітьми на вулицю. Подоляк розповіла, що вони з дітьми вирішили "ніяких координальных дій не робити".

В останній день перебування групи в готелі з'явився представник туроператора в Греції, який представився Спартаком і розповів, що у нього є наказ від керівництва їх виселити.

За його словами, "жителі були незадоволені червоно-чорними прапорами, які асоціюються з націоналізмом і фашизмом", а персонал не став розбиратися і познімав всі прапори.

Ненавидимо вас, х*хлов: українських дітей вигнали з готелю в Греції через прапор

Фото з Facebook-сторінки Наталія Подоляк

"Розмова закінчилася тим, що нам побажали щасливої дороги і, щоб мене з моєю групою більше у цьому готелі не бачили. На ранок, на сніданку, нам голосно шипіли в спини "как же мы ненавидим вас, х@хлов", – написала Подоляк.

"Так, за нашу самоідентифікацію нас принижували! І хто ж з нас агресор?", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що через деякий час пост Подоляк було видалено в мережі. У той же час повідомлення встигло розійтися інтернетом та викликало масу обурення.

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