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Немиті і нечесані: нардеп-медалістка принизила дітей з Донбасу

Київ, Середа 09 вересня 2020 15:07
Немиті і нечесані: нардеп-медалістка принизила дітей з Донбасу
Галина Янченко (фото: facebook.com/halyna.yanchenko)
Автор: Styler

Народний депутат Галина Янченко в прямому ефірі принизила дітей з Донбасу

"Слуга народу" Галина Янченко потрапила в скандал після того, як в прямому ефірі назвала дітей з Донбасу "немитими і нечесаними". У своїй репліці вона говорила про те, що в цьому році на Донбасі пішли в школу діти, народжені в 2013-2014 роках.

"На Донбасі - це діти, які все життя живуть в обстрілах, войнушках, підвалах, десь немиті і нечесані", - сказала Янченко в ефірі телеканалу NewsOne 9 вересня.

"Слуга народу" Галина Янченко принизила дітей з Донбасу (відео: YouTube)

Після цього висловлювання журналістка запитала нардепа, чому вона вважає, що там "немиті і нечесані" діти. На що Янченко відповіла, що сама бачила це, оскільки її чоловік у 2015-2016 роках був заступником голови Донецької ОДА, і в той час вона часто була на Донбасі.

Пізніше на своїй сторінці в Facebook Яненко вибачилася за свої слова. При цьому вона підкреслила, що політики повинні вміти визнавати свої помилки.

Вона також розповіла, що часто бачила на Донбасі людей, які разом зі своїми дітьми переховувалися від бойових дій в підвалах і сховищах. У цих людей складне життя і у своєму висловлюванні на телеканалі вона мала на увазі саме це, тому нікого не хотіла образити.

Нагадаємо, "Слуга народу" Галина Третьякова оскандалилася заявою про дітей низької якості.

Раніше "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу в Раді переплутав мікрофон з телефоном.

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