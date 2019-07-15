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Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

STYLERЖиття    15.07.2019 - 14:49
Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)
Як українські політики будуть виглядати в старості (колаж: РБК-Україна)

У мережі показали постарілих політиків

Українські політики, незалежно від рангу, з віком змінюються так само, як і всі інші люди. Користувачі мережі за допомогою спеціального додатка створили підбірку, в яку потрапили Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Володимир Гройсман, Олег Ляшко, а також новоспечений політик Олег Винник. Опублікував знімки журналіст Антон Комаров у Facebook.

На думку користувачів Володимир Зеленський в старості буде схожий на Геннадія Хазанова.

Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

Сивочолий Петро Порошенко.

Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

А Юля Тимошенко, на думку коментаторів, з віком стане виглядати тільки молодше.

Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

Олега Ляшка порівняли з Дональдом Трампом.

Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

Олега Винника змалювали з Клінта Іствуда, - вважають коментатори.

Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

Ну а Володимир Гройсман нагадав чийогось дідуся.

Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

Користувачі мережі активно коментують незвичайне перевтілення українських топ-політиків.

"Мені здається, що Зе дуже на Хазанова схожий", - зауважив один з користувачів.

"Ні, Юлька не буде такою, вона ще молодше стане", - констатував юзер.

"А Олег Валерьїч прям викапаний Трамп", - знайшов подібність користувач Facebook.

"Ха, Винника, схоже, з Клінта Іствуда змалювали", - написав комментор.

"Грося на мого покійного діда схожий", - поділився враженнями ще один юзер.

Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)Вже немолода команда: як українські політики будуть виглядати в старості (фото)

Як українські політики будуть виглядати в старості (скрін: facebook.com)

До речі, дочка Володимира та Олени Зеленських 15 липня, святкує день народження. Мама іменинниці зворушливо привітала Олександру з 15-річчям, опублікувавши в Instagram їх спільне фото. Як змінювалася Олександра Зеленська в матеріалі Styler.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою з Офісу президента України. Глава держави відвідав пляж 13 липня і вирішив особисто перевірити температуру води в Чорному морі.

Також повідомлялося, що автомобіль з кортежу президента України потрапив у ДТП під Мелітополем з автобусом, в якому їхали діти.

Воно все одно брудне: Зеленський шокував мережу дивним наказом Зеленський "зарядився позитивом" в полі соняхів: з'явилося фото
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