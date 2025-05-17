NEMO феерично открыли финал "Евровидения" (фото, видео)

Как NEMO открыли финал

Так, в самом начале ведущие показали кубок "Евровидения". Вдруг рядом с ним появились NEMO.

"Даже не думай!" - сказала им ведущая.

Все из-за курьеза, который произошел в прошлом году. Тогда NEMO разбили кубок "Евровидения".

Ну а после этого, когда шутки удалась, артист вышел на сцену в белом платье и меховой шапке. NEMO исполнили свою победную песню "The Code" - открытие финала удалось, ведь фаны встретили звезду громкими овациями и аплодисментами.

Выступление NEMO - видео

"Евровидение" - прямая трансляция финала

Что известно о NEMO

NEMO - швейцарская звезда. Они (а именно так артист просит себя называть) - авторы песен, которые победили на Евровидении-2024 с песней "The Code".

Они стали первым небинарным артистом, одержавшим победу в конкурсе. В своем творчестве Nemo сочетают поп, оперу, драму и рэп, а "The Code" - это песня о поиске идентичности и принятии себя.

Имя Nemo - сценическое, настоящее имя артиста: Nemo Mettler. Выступление на Евровидении стало международным прорывом, а сам артист стал символом новой волны в европейской музыке.