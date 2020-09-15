Трохи скинуть: Єфремов може опинитися на волі набагато раніше

Адвокат актора Михайла Єфремова вважає, що його підзахисний може опинитися на волі набагато раніше. Ельман Пашаєв вважає, що апеляційний суд може змінити рішення про вирок.

Михайло Єфремов був визнаний винним у скоєнні смертельної ДТП і засуджений на 8 років колонії загального режиму. Адвокат артиста Ельман Пашаєв вважає, що апеляція може змінити рішення суддів і Єфремов вийде на свободу раніше.

"Після апеляції, думаю, 1-1,5 року скинуть, скинуть, покажуть гуманність. Але, якщо, я вас запевняю, то касація або верховний суд скасує вирок, бо не досліджена ні машина, ні медичні висновки. Скільки там порушень, ви собі не уявляєте. Я сподіваюся, що це буде", - заявив він на пресконференції в одному з російських видань.

Пашаєв заперечує свою провину в тому, що Єфремову дали 8 років колонії та стверджує, що в усьому винні помилки, які були допущені при розслідуванні. Проте їх можна використовувати для того, щоб переглянути справу в суді вищої інстанції.

Він додав, що ніякого політичного підтексту у справі Єфремова немає, однак Пашаєв впевнений, що існує якийсь замовник.

"Політичні мотиви появи цієї справи я виключаю. Тут є замовник. Ну ви знаєте, що Єфремов своїми висловлюваннями багатьом переходив дорогу. Він же не опозиціонер, щоб тут були політичні мотиви. Він актор. Це найчистіше замовлення", - вважає Пашаєв.

Крім того, адвокат продовжує наполягати на тому, що в момент аварії Єфремов не був за кермом. Артист взяв на себе чужу вину, вину свого друга. Імені друга Пашаєв називати не став.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Єфремов заявив про те, що адвокат його підставив в суді.

А також розповідали про те, що Михайло Єфремов поділився деталями про своє перебування за ґратами.