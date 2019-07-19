ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Новий посол Німеччини початку дипмісію в Україні

Новини » Політика    19.07.2019 - 18:37
Новий посол Німеччини початку дипмісію в Україні
Фото: Олена Зеркаль і Анка Фельдгузен (mfa.gov.ua)

В ході зустрічі Зеркаль і Фельдгузен обговорили практичну допомогу уряду Німеччини у здійсненні реформ в Україні

Заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МЗС України.

Як повідомляється, в ході зустрічі було констатовано динамічний характер двостороннього співробітництва між Україною і Німеччиною. Олена Зеркаль зазначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету і територіальної цілісності України, порушеною в результаті російської агресії, а також у збереженні підтримки міжнародного співтовариства України у протидії агресорові.

"Відзначалася вагома практична допомога уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стійке зростання торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Зеркаль окремо ознайомила німецького посла за підсумками міжнародних судових процесів проти РФ, як агресора, і висловила впевненість, що Німеччина буде продовжувати підтримувати зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою важливих рішень судових інстанцій.

"Торкаючись енергетичної сфери, Олена Зеркаль наголосила на важливості подальшої співпраці з урядом ФРН для ефективної імплементації директив Єврокомісії по зміцненню енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в Євросоюзі", - відзначили в прес-службі.

У свою чергу, Анка Фельдгузен дала високу оцінку станом демократії в Україні, свідченням чого, зокрема вільні і демократичні виборчі процеси.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки Валерія Чалого.

Крім того, президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила нового посла Естонської Республіки в Україні. Ним став Каймо Куусе.

 

Зеленський звільнив низку послів України Зеркаль: для притягнення РФ до відповідальності щодо МН17 використовуються всі механізми
Новини України ГерманияпосолЕлена Зеркаль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся