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"Нет поддержки Украины". Наталка Карпа высказалась о Каменских и Потапе

Наталья Карпа (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Наталка Карпа сказала, что думает о позиции Насти Каменских и Потапа.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды для программы "33 запитання" від Люкс ФМ.

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По словам исполнительницы, она никого не хочет судить, однако считает, что Потап должен больше проявлять свою гражданскую позицию.

"Есть такая хорошая фраза, не суди, и ты не судим будешь. Я не знаю, что у них происходит изнутри. От Потапа хотелось бы наверное больше гражданской позиции. Потому что его аудитория, это были миллионы украинцев, которые где-то подпевали его песни не один год, и в такие трудные времена мне бы хотелось наверное, чтобы он все же поддержал украинцев, поддержал украинскую нацию, культуру", - поделилась мнением Наталка.

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Также звезда считает, что рэперу следует начать доказывать, что не зря у него столько ценителей.

Что касается Каменских, Карпа говорит, что она сейчас "рулит", пишет много песен и ориентируется на Латинскую Америку, потому что там большой рынок.

"Я была в Бразилии и Парагвае, знаю эти регионы. Немножечко присматривалась к этому шоубизнесу. Мне кажется, что они сейчас рулят как у них получается, как им удобно. Единственное, жаль, что нет этой четкой позиции и поддержки Украины, и крутых украинских песен, которые должны были быть", - прокомментировала артистка.

 

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Настя КаменскихПотапНаталка КарпаЗвезды шоу-бизнеса