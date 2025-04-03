"Нет ничего странного": 36-летняя дочь Деми Мур до сих пор принимает ванну со своими сестрами

Как оказалось, Румер и ее сестры Скаут и Таллула всю жизнь купались и спали вместе. Более того, они продолжают так делать во взрослом возрасте.

"Мы до сих пор принимаем ванну вместе с сестрами. Я выросла в таком доме. Возможно, люди считают это странным и сумасшедшим, но для меня это нормально", - призналась она.

Таллула, Румер и Скаут (фото: instagram.com/rumerwillis)

Румер также отметила, что до сих пор спит в одной постели со своей знаменитой 62-летней мамой.

"Я не считаю это странным", - пояснила актриса.

Она также выразила надежду, что будет иметь такие же теплые отношения со своей дочерью Лу, которую родила от мужа-музыканта Дерека Ричарда Томаса.

"Я надеюсь, что моя дочь Лу еще долго будет спать со мной в одной постели. Я сплю вместе с Луэттой и ни одной ночи не провела без нее с момента ее рождения", - поделилась звездная мамочка.

Румер с дочкой Луэттой (фото: instagram.com/rumerwillis)

Уже скоро актриса будет отмечать второй день рождения дочери. Она родила девочку 18 апреля 2023 года. Роды проходили дома. Во время процесса ее поддерживала звездная мама Деми Мур, которую она неоднократно благодарила за помощь и поддержку. Румер также имеет теплые отношения с нынешней женой Брюса, Эммой, которую называет "бонусной" бабушкой для своей дочери.

Напомним, в 2022 году актер Брюс Уиллис объявил о завершении актерской карьеры из-за афазии, которая вызывает потерю речевых функций. Потом семья сообщила, что расстройство стало следствием лобно-височной деменции.

В 2023-м Эмма Хеминг рассказала об ухудшении самочувствия Уиллиса. У него начали исчезать память и заметно ухудшились логическое мышление и восприятие реальности.

Деми Мур и старшие дочери постоянно поддерживают связь с семьей. Вместе с его возлюбленной Эммой и их общими дочерьми Мейбл и Эвелин они ухаживают за Уиллисом и проводят с ним время вместе.

Брюс с Деми Мур, Эммой Хеминг и дочерьми (фото: instagram.com/demimoore)