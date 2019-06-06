Не можна запобігти: Комаровський розповів про небезпечну дитячу недугу (відео)

Комаровський пояснив, чому у дитини може з'явитися грижа
Доктор Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникнення грижі. Також на своїй Instagram-сторінці відомий педіатр розповів, при яких проявах хвороби варто звертатися до лікаря.
За словами Комаровського, запобігти виникненню грижі не можна. Справа в тому, що буде грижа чи ні, залежить від генетики.
Комаровський розповів про причини грижі у дитини (ілюстративне фото: proofed.com)
А запобігти можна такому явищу, як защемлення грижі. Але для цього потрібно дитину відсторонити від занять певними видами спорту, які передбачають інтенсивні фізичні навантаження.
"Є невелика грижа, наприклад, білої лінії живота, а ваш хлопчик з цієї невеликою грижею пішов займатися важкою атлетикою, і вона стала великою. Можна запобігти? Можна не займатися важкою атлетикою", - пише Комаровський.
Комаровський розповів про причини грижі у дитини (ілюстративне фото: pixabay.com)
При цьому педіатр каже, що дитину не варто обмежувати в заняттях через генетичну схильність до грижі.
Комаровський радить звертатися до фахівців - лікарів-хірургів, які зможуть допомогти вирішити подібну проблему.
Комаровський розповів про причини грижі у дитини (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Нагадаємо, доктор Комаровський відповів на запитання батьків про те, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, і чи заразливо це для інших дітей.
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