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Вилікувати майже неможливо: Комаровський розповів про неприємне захворювання шкіри

STYLERЖиття    05.06.2019 - 07:36
Вилікувати майже неможливо: Комаровський розповів про неприємне захворювання шкіри
Доктор Комаровський розповів про контагіозний молюск (колаж: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів про те, як не заразитися неприємної інфекцією

Доктор Комаровський відповів на запитання батьків про те, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, і чи заразливо це для інших дітей. Також на своїй Instagram-сторінці відомий педіатр повідав, що являє собою захворювання, і як його лікувати.

Контагіозний молюск, за словами Комаровського, являє собою вірусну інфекцію шкіри, симптоми якої важко сплутати з чим-небудь іншим. Причому зустрічається подібна інфекція досить часто - мінімум у 10% дітей.

Крім того, педіатр заявляє, що вилікувати інфекцію практично неможливо.

"Є деякі дорогі мазі, іноді їх використовують, тим не менш, контагіозний молюск - прогностично дуже сприятлива інфекція. Організм протягом 1-2 років виробляє імунітет і ці прищі самі по собі зникають", - каже Комаровський.

Комаровський стверджує, що додаткового лікування подібна інфекція не вимагає.

Вилікувати майже неможливо: Комаровський розповів про неприємне захворювання шкіри

Доктор Комаровський розповів про контагіозний молюск (фото: pixabay.com)

Контагіозний молюск - вірусна інфекція, яка викликається одним із вірусів групи віспи, яка вражає шкіру і іноді слизові оболонки. Найбільш часто інфекція виникає у дітей у віці від одного до десяти років.

    З приводу зараження при відвідуванні басейну, Комаровський каже, що однозначної відповіді наука не дає. Зараження теоретично можливо, каже Комаровський, але наукові дослідження не підтверджують таку можливість.

    Епідеміологи кажуть, що забороняти відвідування дитиною з контагіозним молюском басейну, не варто.

    Але при цьому необхідно стежити за тим, щоб дитина користувався індивідуальними засобами гігієни, а предмети загального користування, з якими контактує дитина, необхідно дезінфікувати.

    Доктор Комаровський розповів про контагіозний молюск (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

    Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.

    Також повідомлялося, що Уляна Супрун зруйнувала міф про безпеку куріння кальяну, який вважається альтернативою паління.

    До речі, доктор Комаровський розповів про найнебезпечніший вид алергії, при якій варто відкласти вакцинацію.

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