Чим не можна очищати чайник від накипу, щоб не зіпсувати його: запам'ятайте ці способи

Всі знають, що чайник та інший посуд потрібно регулярно чистити від накипу. Через часте використання чайника утворюється накип, що шкодить здоров'ю людини та швидко зношує побутову техніку.

Чим можна та чим категорично заборонено чистити чайник від накипу - читайте нижче .

Вапняний наліт, який часто з'являється на внутрішніх стінках чайника, це не що інше, як суміш з кальцію та магнію. Вони залишаються після википання жорсткої води. Якщо забувати чистити чайник та продовжувати ним користуватися, напої будуть дивними на смак.

Так, для вирішення цієї проблеми в народі почали використовувати газовані напої.

Подібний незвичайний спосіб дозволяється використовувати для всіх чайників, за винятком тих, що працюють від мережі.

Передбачається, що, якщо взяти "Coca-cola" або "Fanta" та наповнити ємність, а після довести рідину до кипіння, від накипу не залишиться і сліду.

Однак, у застосуванні подібного засобу є і зворотна сторона, яка часто залишається без уваги. Зокрема, у складі подібних напоїв присутні барвники, які можуть назавжди змінити колір вашого улюбленого чайника

Як очистити чайник від накипу

Для такого способу потрібно взяти три склянки води та три склянки оцту. Все ретельно потрібно перемішати та дати суміші постояти 10-30 хвилин. Отриманий розчин залийте в чайник та просто прокип'ятіть.

Зазначимо, що оцет можна замінити половинкою лимона. Лимонна кислота також подіє швидко та ефективно. Після того, як вода з лимоном закипить, протріть насухо стінки чайника і сміливо користуйтесь ним далі.

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