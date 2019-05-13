Не можна робити самостійно: Комаровський застеріг батьків

Доктор Комаровський розповів про невідкладну допомогу в екстрених випадках
Доктор Євген Комаровський розповів про те, як діяти в тому випадку, якщо у дитини в горлі застрягла рибна кістка. Про це іменитий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.
За словами Комаровського, який раніше попередив про небезпеку ожиріння, самостійне діставання рибної кістки небезпечне, оскільки кістка може пошкодити гортань або стравохід, дитина може її проковтнути - в цьому випадку є ризик застрягання в стравоході.
"Якщо у вас є можливість звернутися до лікаря, не робіть самостійних спроб вилучення", - пише Комаровський.
Також педіатр розповів, як надати дитині невідкладну допомогу при застряганні кістки в горлі, і в яких випадках категорично заборонено це робити самостійно.
Комаровський розповів про допомогу при застряванні кістки в горлі (колаж: РБК-Україна)
Нагадаємо, Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про загартовування горла і застеріг батьків про неприємності.
Раніше Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей.
До речі, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.