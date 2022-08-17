ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікар назвала аптечний засіб, який може зупинити випадіння волосся

Новость на русском →
Середа 17 серпня 2022 11:45
Лікар назвала аптечний засіб, який може зупинити випадіння волосся Фото: Як вилікувати погане волосся (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Волосся може стоншуватися і сипатися з різних причин - гормональні зміни через вагітність і пологи, клімакс, стрес тощо. Але допомогти може недорогий аптечний засіб.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Лікар у кишені".

За словами медиків, допомогти врятувати волосся може спеціальний аптечний засіб "Нікотинова кислота".

Нікотинова кислота, яку можна знайти практично в кожній аптеці, відома також як вітамін РР, - це вітамін групи В.

За допомогою засобу можна:

  • зміцнити волосся,
  • зупинити сильне випадання,
  • запобігти появі сивини.

Як користуватися засобом

Це дуже зручно, адже не потрібно нічого змішувати, розводити і розчиняти, знадобляться лише 2 хвилини для нанесення.

Засіб не потрібно змивати, він не забруднює волосся і не сушить шкіру голови.

Наносити достатньо 1 раз на 3 дні.

Який саме засіб придбати

Для волосся можна використовувати розчин для ін'єкцій.

Засіб продається в ампулах, по 10 штук в упаковці. Для повного курсу, розрахованого на місяць, досить придбати 3 упаковки. Вартість в різних аптеках - від 50 до 100 грн.

Треба пам'ятати, що розчин нікотинової кислоти в косметичних цілях використовується зовнішньо. Забороняється самостійно використовувати препарат у вигляді ін'єкцій.

Важливо: Перед застосуванням варто проконсультуватися з фахівцем.

Раніше ми писали, як волосся може розповісти про ваше здоров'я - від стресу до хворої щитовидки.

Також повідомлялося, що додати в шампунь, щоб зупинити випадіння волосся.

Читайте РБК-Україна в Google News
волосы
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя