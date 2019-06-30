Нелегко і боляче: Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман

До Катерини Репяхової, яка майже на 30 років молодше, Віктор Павлик пішов від третьої дружини. Співак вже готовий до чергового весілля і називає нову кохану "четвертою дружиною", передає ТСН.

"Моя четверта дружина, за великим рахунком", - констатує співак, хоча пара ще не оформила свої стосунки офіційно. Вперше зустрілися на концерті в Трускавці 15 років тому, коли Катерина була ще зовсім маленькою.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Про колишню дружину Павлік також не забув згадати. "Я знаю, що їм важко і боляче. Особливо Ларисі. Вона реально залишилася одна. З Павлом, але сама. Я залишив їм квартиру. Залишив абсолютно все", - розповів він.

Нові стосунки чоловік довгий час не афішував, а коли стався витік інформації, відразу відчув на собі шквал критики. "Хто дав право?" - обурюється він. Разом з тим, Павлік уточнює, що про весілля поки ще говорити рано.

Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його роман

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Віктор Павлік розлучився з дружиною заради молодої коханої.

А також розповідали про те, що новий бойфренд Ані Лорак "прославився" шлюбом з відомою співачкою.