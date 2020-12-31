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У метро Києва зробили те, чого усі чекали вже давно: фото нововвелення

Київ, Четвер 31 грудня 2020 12:47
У метро Києва зробили те, чого усі чекали вже давно: фото нововвелення
У метро Києва зробили українцям подарунок (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київському метрополітені українцям зробили довгоочікуваний подарунок. У підземці встановили годинник, які будуть показувати час, що залишився до прибуття поїзда.

Як повідомляють на сторінці метрополітену у Facebook, на станції метро "Контрактова площа" першими запрацюють такі годинники 31 грудня.

Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки в вагон, буде відображатися з заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції буде не менше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року. Система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані будуть оперативно оновлюватися.

До речі, на табло також буде показуватися корисна інформація.

"Крім того, на екрані буде відображатися поточний час, дата погода та інша цікава інформація. Ми хочемо зробити перебування пасажирів у метрополітені більш комфортним", - розповів директор ТОВ" ТРАНС-МЕДІА" Олег Хаврук.

У метро Києва зробили те, чого усі чекали вже давно: фото нововвелення

У метро Києва встановили годинник зі зворотнім відліком (фото: facebook.com/kyivmetro)

Нагадаємо також, що сьогодні з 31 на 1 січня час роботи підземки продовжено на дві години.

Новорічний подарунок у метро зробили українцям, завдяки їх петиції. Бажання про годинник зі зворотним відліком висловили 10 тисяч жителів країни.

Як ми писали раніше, в новорічну ніч зазвичай продовжують роботу міського транспорту, щоб всі бажаючі могли дістатися вчасно в потрібну точку призначення. Як працюватиме транспорт - читайте в нашому матеріалі.

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